Primo giorno a Potenza per Antonio Nocerino. Il nuovo allenatore della squadra Primavera e Coordinatore della Metodologia del Settore Giovanile rossoblù è arrivato nel ritiro della prima squadra in corso a Rifreddo di Pignola (PZ). Ad accoglierlo, nel quartier generale del Giubileo Hotel, il direttore sportivo Fortunato Varrà

Insieme all’ex calciatore professionista e reduce dall’ultima esperienza come allenatore nelle giovanili dell’Orlando City (Stati Uniti), presenti anche i componenti dello staff tecnico giovanile composto dall’allenatore in seconda – preparatore atletico, Mattia Volpi (sinistra), ed il Match Analyst, Giovanni Troise (destra).



Alle ore 16.30, Nocerino ed il suo staff saranno al Campo Sportivo Principe di Piemonte a Potenza per una prima seduta di lavoro interna.



Di seguito le prime dichiarazioni di Nocerino rilasciate all’arrivo:



“Sensazione positiva, anche perché ho trovato un ambiente bello, nuovo, dove si possono fare grandi cose. Credo che le persone facciano sempre la differenza. Un mese fa ho conosciuto il presidente, il direttore e quanti lavorano nel club, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene e dare una impronta importante al settore giovanile. Arrivo qui con tanta passione, amore per questo sport, mi ha dato tutto, ed ancor più voglia di quando ero giocatore perché sono in un nuovo ruolo. Cerchiamo di partire bene per cercare di creare qualcosa di solido e importante. Essere a Potenza è per me un piacere. Sicuramente avrò modo di conoscere la città e le persone. Ringrazio per la grande ospitalità, una accoglienza incredibile che spero di meritarmi.”



DATE PRIMAVERA 3, POTENZA NEL GIRONE B



La Lega Pro ha reso noto nei giorni scorsi le date e composizione ufficiale del campionato Primavera 3. Il Potenza Calcio è stato inserito nel Girone B a 12 squadre:



GIRONE B – (12 squadre)



AVELLINO

BARI

CATANZARO

FERMANA

FOGGIA

GUBBIO

JUVE STABIA

LATINA

PALERMO

POTENZA

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA



Si parte il 24 settembre con termine il 1 Aprile. Previste tre soste: 19 novembre, dal 17 dicembre al 7 gennaio compreso – pausa natalizia – e il 18 marzo. I play-out (gara d’andata e ritorno) in programma il 15 e 22 aprile, mentre i play-off inizieranno il 15 aprile con la gara d’andata del primo turno e si terminerà il 20 maggio, con gara di ritorno della finalissima.