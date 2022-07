Pieno successo a Maschito per lo svolgimento del Trofeo Aglianico del Vulture per esordienti e allievi valido per l’assegnazione del campionato regionale strada FCI Basilicata.



Ottimo lavoro di tutta l’organizzazione del Team Alto Bradano che ha curato nei minimi particolari l’evento e con schietto entusiasmo, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Maschito, del vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Carmine Acquasanta, del delegato regionale FCI Basilicata Vincenzo Sileo e del presidente del comitato provinciale FCI Potenza Tommaso Guglielmi.



La gara esordienti con partenza unica tra atleti di primo e secondo anno è stata contraddistinta dall’exploit di tre corridori pugliesi dell’Andria Bike che hanno preso il largo fino ad ottenere un vantaggio superiore al minuto: primo Raffaele Cascione, secondo Giuseppe Fornelli e terzo Michele Saccotelli. Nel gruppo degli inseguitori figurava al tredicesimo posto l’abruzzese Mario Grifone (Pedale Teate) a sua volta vincitore tra le matricole di primo anno.



La gara allievi è stata archiviata nel segno della superiorità del pugliese Dario Cammisa (Asd 1 D + 1 Dente in Più) autore di una fuga solitaria negli ultimi 15 chilometri che si è materializzata al traguardo con la vittoria staccando il campano Luca Attolini (Team Logistica Ambientale) e l’abruzzese Matteo Tullio (Pedale Teate).



Note di merito al femminile per l’abruzzese Marta D’Incecco (Team Go Fast) e la pugliese Silvia Leonetti (Andria Bike) a podio tra le esordienti, così come per le due abruzzesi Elena De Laurentiis (Acd Guarenna) e Alice Testone (Team Go Fast) nei primi due posti tra le allieve.







I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA STRADA 2022



Esordienti secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi: Luca Laguardia (Team Alto Bradano)







ORDINE D’ARRIVO GARA UNICA ESORDIENTI-DONNE ALLIEVE



1° Raffaele Cascione (Andria Bike)



2° Giuseppe Fornelli (Andria Bike)



3° Michele Saccotelli (Andria Bike)



4° Marco Roberto Caringi (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)



5° Lorenzo Di Santo (Team Go Fast)



6° Gianluca Lapi (Andria Bike)



7° Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



8° Edoardo Lillo (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



9° Alessio Ricci (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



10° Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)



11° Federico Rotini (Team Go Fast)



12° Matteo Pirolo (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)



13° Marco Grifone (Pedale Teate)



14° Valerio Candeloro (Pedale Teate)



15° Miguel Jefferson Peralta (Moreno Di Biase)



16° Giovanni Di Lauro (Movicoast Sport e Turismo)



17° Mirko Giuliano (Team Fuorisoglia)



18° Alice Testone (Team Go Fast)



19° Fabio Giuseppe Colaprico (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



20° Giovanni Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano)



21° Pasquale Liberti (Mary J Sweet Angel Asd)



22° Raffaele Granata (Mary J Sweet Angel Asd)



23° Christian Verde (Mary J Sweet Angel Asd)



24° Alessandro Antonacci (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



25° Emanuele Spinozzi (Asd Moreno Di Biase)



26° Giacomo Agostini (Team Go Fast)



27° Lorenzo Vigliarolo (Team Bykers Viggiano)



28° Marta D'Incecco (Team Go Fast)



29° Rikardo Troqe (Asd Moreno Di Biase)



30° Davide Matera (Andria Bike)



31° Silvia Leonetti (Andria Bike)







ESORDIENTI PRIMO ANNO



1° Marco Grifone (Pedale Teate)



2° Fabio Giuseppe Colaprico (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



3° Raffaele Granata (Mary J Sweet Angel Asd)



4° Christian Verde (Mary J Sweet Angel Asd)



5° Alessandro Antonacci (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



6° Giacomo Agostini (Team Go Fast)



7° Rikardo Troqe (Asd Moreno Di Biase)



8° Davide Matera (Andria Bike)







ESORDIENTI SECONDO ANNO



1° Raffaele Cascione (Andria Bike)



2° Giuseppe Fornelli (Andria Bike)



3° Michele Saccotelli (Andria Bike)



4° Marco Roberto Caringi (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)



5° Lorenzo Di Santo (Team Go Fast)



6° Gianluca Lapi (Andria Bike)



7° Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



8° Edoardo Lillo (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



9° Alessio Ricci (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



10° Federico Rotini (Team Go Fast)







ESORDIENTI DONNE



1° Marta D'Incecco (Team Go Fast)



2° Silvia Leonetti (Andria Bike)







ALLIEVE DONNE



1° Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)



2° Alice Testone (Team Go Fast)







ALLIEVI UOMINI



1° Dario Cammisa (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



2° Luca Attolini (Team Logistica Ambientale)



3° Matteo Tullio (A.S.D. Pedale Teate)



4° Luca Bardi (Asd 1 D + 1 Dente in Più)



5° Domenico Di Toro (Acd Guarenna)



6° Luca Laguardia (Team Alto Bradano)



7° Christian Zezza (Team Logistica Ambientale)



8° Alessio Lacche' (Piesse Cycling Team)



9° Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase)



10° Pietro Scottoni (Piesse Cycling Team)



11° Valerio Eutizi (Team Logistica Ambientale)



12° Antonio Regano (Andria Bike)



13° Andrea Rufo (Team Logistica Ambientale)



14° Alessandro Caon (Team Logistica Ambientale)



15° Mattia Cacciafiori (Team Go Fast)



16° Leonardo Piccione (Team Logistica Ambientale)



17° Giuseppe Sansone (Team Cesaro)



18° Vincenzo Buonomo (Team Cesaro)