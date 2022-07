Riparte dal Camping Riva dei Greci di Metaponto il Circuito Basilicata Basket, giunto alla sua 2^ edizione con la “Coppa Antonio Statuto”, denominata quest’anno Trofeo Fantastico Mondo. La tappa jonica apre un calendario che vedrà atleti grandi e piccoli impegnati, in ogni weekend di Luglio, su quattro diversi campi (Praia a Mare, Castellaneta Marina e Policoro) in cerca della qualificazione alle finali regionali che si terranno sul Lungomare di Metaponto domenica 31.

Vincitori e finalisti di tappa di ogni categoria saranno qualificati di diritto, gli altri entreranno in un ranking per determinare la classifica finale con in palio il pass per le Finals del circuito nazionale Estathè 3x3 Streetbasket Tour FIP in programma a Cesenatico 5 e 6 Agosto per la categoria Open, mentre i quartetti giovanili potranno poi contendersi gli scudettini per ciascuna annata. Il Basilicata Coast to Coast rinnova inoltre la sua affiliazione anche alla LB 3x3 Basketball League, che assegnerà i suoi titoli senior e giovanili tra fine agosto ed inizio settembre a Roseto degli Abruzzi.

Le categorie in gara:

Senior Maschile e Femminile: atleti/e nati/e entro il 2003

Under 18 M/F: atleti/e nati/e nel 2004-2005-2006-2007

Under 16 M/F: atleti/e nati/e nel 2006-2007-2008

Under 14 M/F: atleti/e nati/e nel 2008-2009

Di seguito la nota ufficiale del comitato organizzatore

"Dopo la difficile, ma affascinante sfida dello scorso anno, siamo felici di ripartire e ritrovare atleti grandi e piccoli lungo i campetti della nostra regione per tutto il mese di Luglio. Rinnoviamo il concetto “itinerante” per dare a tutti la possibilità di disputare una tappa di qualificazione vicino casa o avere più alternative alla stessa, in caso di indisponibilità per quella specifica data. Le nostre opportunità non si limitano all’ambito regionale, perché come lo scorso anno siamo stati felici di rinnovare l’affiliazione ai circuiti nazionali Estathè Streebasketball Tour ed LB3, che daranno ai nostri atleti la possibilità di confrontarsi con realtà provenienti da ogni parte d’Italia e rappresentare al meglio la Basilicata quando saranno in palio i titoli nazionali”.

Il modulo d’iscrizione è scaricabile al seguente link: https://www.fip.it/Regioni/basilicata/Documenti/ContenutoCartella?idCartella=11720