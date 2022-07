A soli 23 anni di età, Franco Ferra viene promosso alla CAN 5 (Commissione Arbitri Nazionale di Calcio a 5), rendendo così orgoglioso l’intero movimento regionale arbitrale lucano ed, in modo particolare, la Sezione di appartenenza, ovvero Policoro. Diventato arbitro nel 2014, Ferra ha bruciato sin da subito le tappe guadagnansi un curriculum per un giovane della sua età di alto livello: Promozione CRA 2015, selezionato per il Progetto "Uefa Talent&Mentor" nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, arbitro della Finale Torneo delle Regioni Emilia Romagna-Calabria 2019 e, arbitro della Finale di Coppa Italia C1 2022, Basilicata. Insomma un predestinato che ora dovrà confermare le tante aspettative che sono riposte in lui, con l’obiettivo di raggiungere sempre più prestigiosi traguardi in giro per l’Italia, e perché no, anche all’estero.



Carlino La Grotta