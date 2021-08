Come in ogni estate, il Team Bykers Viggiano non può che scegliere momento più felice per far svolgere il Trofeo Città di Maria per giovanissimi under 13 nella mattinata di domenica 22 agosto a Case Rosse di Viggiano.

Per la nona volta e in modo impeccabile, il Team Bykers Viggiano si fa carico dell’organizzazione con dedizione e passione grazie soprattutto alla continua attenzione verso l’attività giovanile.



Un evento valevole come prova di campionato regionale per società giovanissimi FCI Basilicata: nei pressi dell’Hotel Kiris, gli organizzatori hanno ricavato il percorso di gara (ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00) in sterrato sulla distanza di 500 metri (G1-G2-G3) e 1000 metri (G4-G5-G6 più qualche piccola variante in salita) da ripetere più volte in base all’età del partecipante. E’ prevista una gara riservata ai giovanissimi promozionali non tesserati.