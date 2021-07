Fervono i preparativi per l’8° Trofeo “Vulture Melfese- Città di Melfi e Rapolla”, sesta tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport che il prossimo 1° agosto si rivelerà appuntamento strategico per la scalata tricolore in una fase del torneo in cui proprio i punti da conquistare in terra lucana potrebbero delineare il percorso vincente nel nuvolo dei candidati al titolo. Hanno già prenotato la partecipazione i big del circus nazionale ed i piloti locali non staranno certo a guardare, tutti proveranno a dire la loro sulla strada provinciale che da Rapolla (PZ) conduce a Melfi, lungo un tracciato che ospitò la prova speciale del famoso Rally del Vulture negli anni 90, con uno scenario che ha come cornici le terme di Rapolla ed il castello Federiciano di Melfi, dominati dal vulcano di Monte Vulture. Il percorso è molto tecnico, 3500 mt. circa da coprire tre volte, ed è atipico, perché comprende un breve tratto di “pendenza negativa” (circa 300 mt. in leggera discesa).

“Stiamo lavorando alacremente per la piena riuscita dell’evento – ha dichiarato Carmine Capezzera, presidente della scuderia Basilicata Motorsport, organizzatrice della corsa in collaborazione con Asd Melfi Corse e Automobile Club Potenza, e con il patrocinio dei Comuni di Melfi e Rapolla -. E’ fondamentale il contributo della Melfi Corse, che si concretizza con il fattivo supporto di Lorenzo Mossucca, pilota di grande esperienza con trascorsi nel CIVM e a breve di nuovo in gara, che ha ereditato la passione per il motorsport dal padre”. L’appuntamento lucano è valido infatti anche per il Memorial “Gerardo Mossucca” e per il 18° Challenge Interregionale CPB (Campania Puglia Basilicata) . “Un’attenzione particolare è rivolta alla sicurezza – ha aggiunto Capezzera- , insieme alla Forze dell’Ordine ed alla Polizia locale si è stabilito di posticipare lo start di circa 300 mt eliminando una barriera di rallentamento in modo da limitare anche il possibile affollamento del paddock all’interno del paese. Per agevolare il transito, abbiamo anche adattato gli orari del programma alle esigenze dei residenti e degli ospiti dell’agriturismo Sant’Agata”.

Il programma di gara, domenica 1 agosto, inizierà alle ore 9.30 con la ricognizione ufficiale dall’abitato di Rapolla a quello di Melfi seguito da tre manches cronometrate sullo stesso percorso allestito con 15 postazioni di rallentamento da quattro file. La premiazione è prevista alle ore 16.45 presso il Bar Hollywood in via Stazione a Melfi.

Per informazioni: www.basilicatamotsport.com tel. 3341878181.