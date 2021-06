Seconda giornata del girone "4" della prima fase playoff per la PM Asci Potenza che mercoledý sera alle 19:30 ospiterÓ la Bisco' Leonessa Altamura. La formazione dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero Ŕ reduce dal 3-1 subito a Bari dalla Just British Adria Academy che guida cosý il mini girone con tre punti all'attivo. Muscillo e compagne sono chiamate al riscatto e a cercare la vittoria rotonda per poter sperare nel passaggio del turno affidandosi poi al risultato che scaturirÓ domenica dall'incontro tra Altamura e Adria. La Bisco' Leonessa Altamura Ŕ una formazione giovane che nel corso della regular season ha chiuso in testa nel girone B con 30 punti frutto delle undici vittorie in dodici incontri, non sarÓ dunque una gara semplice per il sestetto potentino che dovrÓ sfoderare la miglior prestazione della stagione e soprattutto trovare piena concentrazione.

La partita prenderÓ il via alle ore 19:30 presso Palestra "Caizzo" di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Guerra e De Nicola. Anche in questa fase la gara si giocherÓ a porte chiuse ma sarÓ possibile seguire il match per la prima volta in esclusiva in diretta televisiva su La Nuova TV sul canale 12 del digitale terrestre (Lcn Basilicata) ed in streaming su www.lanuova.net con la telecronaca di Salvatore Colucci ed il commento tecnico di Dario Calabrese, come di consueto ci sarÓ anche la diretta sul canale YouTube PM Asci Serie C.



