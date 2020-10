Il primo derby lucano della stagione cade alla quarta giornata e, al “Fittipaldi”, vedrà opposte domani Francavilla e Lavello che hanno cominciato molto bene la stagione, tanto da trovarsi appaiate a quota 6 nelle primissime posizioni della graduatoria.

“Credo che Lavello non sia una realtà abituata a simili exploit, per cui sono contento per i tifosi e per tutta la comunità – osserva Karel Zeman, tecnico degli ofantini – ma in quanto l’allenatore sono pignolo e non mi accontento ma mi aspetto sempre che la qualità del gioco offerto dalla mia squadra sia sempre migliore”.

Dopo la sconfitta nell’esordio del “D’Angelo” di Altamura, i gialloverdi hanno ottenuto due vittorie consecutive: sfoderando prestazioni davvero molto convincenti.

“Incontriamo una compagine di categoria – osserva ancora il figlio del grande Zdenek – sicuramente molto più abituata di noi a stare in Serie D. L’esperienza è dalla loro parte, noi proveremo ad opporgli quella che è la nostra principale prerogativa, ovvero un gioco basato sul ritmo”.

I sinnici arrivano al confronto dopo la loro prima storica affermazione a Cerignola e tornano tra le mura amiche, dopo due trasferte consecutive in Puglia.

“Sappiamo che il Lavello cercherà di rimanere fino alla fine nelle zone alte della classifica – commenta Ranko Lazic, tecnico dei rossoblu – ma noi stiamo crescendo e stiamo lavorando bene. Ogni partita è diversa dalle altre, per cui immagino che sarà un bel derby lucano e che vincerà il migliore”.

Lazic, come sempre, si aspetta che i suoi ragazzi giochino da squadra e che diano il massimo.

“Siamo ancora all’inizio del campionato, diciamo che stiamo entrambi bene anche se loro hanno iniziato un mese prima di noi. A Molfetta – sottolinea ancora l’allenatore serbo – abbiamo perso 3 a 0, ma siamo stati sconfitti nonostante avessimo fatto noi la partita. Noi dobbiamo essere tosti e cercare di dare il massimo, ciò che conta è sempre giocare da squadra. Contro l’Audace lo abbiamo fatto ma contro il Lavello sarà tutta un’altra storia. Questo confronto ci dirà dove siamo arrivati”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 15; dirigerà il match Marco Menozzi di Treviso, coadiuvato da Antonio Paradiso di Lamezia Terme e Michele Decorato di Cosenza.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it