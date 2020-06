NEWS BREVI

9/06/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:45 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via delle Mattine e zone limitrofe.





Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Rocco Scotellaro e zone limitrofe. 8/06/2020 - SOSPENSIONI IDRICHE Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via del Palazzo e zone limitrofe 6/06/2020 - Sospensioni idriche Armento: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:45 di oggi fino al termine dei lavori. ARMENTO: Contrada Scarnata, Contrada Agri e zone limitrofe

EDITORIALE Abbiamo già dimenticato tutto

di Gerardo Melchionda di Gerardo Melchionda Dopo il virus Sars-Cov-2, speravamo di non tornare alla “passata normalità” invece, dimenticando tutto, assistiamo alla gioia di una società privata che ha portato in orbita, nello spazio, un equipaggio verso la Stazione spaziale internazionale (Iss). Si suggella la privatizzazione dello spazio e si procede senza freni verso la privatizzazione selvaggia, la mercificazione e la svendita di tutto ciò che è “comune”.

E mentre questo avviene, tra il tripud...-->continua