Ogni anno il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano riesce ad emozionare e a stupire sempre di più. È andata così anche nella settima edizione griffata Team Bykers Viggiano aprendo, di fatto, la nuova stagione del ciclocross in seno al circuito Mediterraneo Cross che coinvolge le regioni Basilicata, Puglia e Calabria.

Un percorso abbastanza tecnico ed impegnativo con curve, rettilinei e tratti in contropendenza, identico a quello proposto nelle passate edizioni e molto apprezzato dai 150 bikers in gara da tutte le regioni del Sud Italia ad impegnarsi sui prati esterni della tradizionale location dell’Hotel Kiris in contrada Case Rosse a Viggiano.



Ad ottenere il miglior risultato nelle batterie giovanili ed agonistiche Luca Bardi (Mtb San Pietro Salis Bike), Marco Russo (Scuola Ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino) e Giovanni Gemma (Mtb San Pietro Salis Bike) tra i G6 uomini, Chiara Caporaso (Amicisuperski) tra le G6 donne, Daniele De Feudis (Team Eurobike), Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce) e Simone Massaro (Andria Bike) tra gli esordienti secondo anno uomini, Chiara Radesca (Asd Marco Pantani), Sara Tedone (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le esordienti secondo anno donne, Ivan Carrer (Team Eurobike), Samuele Ricca (Valsele Bike School Team) e Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T. Cycling Team) tra gli allievi uomini, Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Simona Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le allieve donne, Vittorio Carrer (Cps Professional Team Basilicata), Ettore Loconsolo (Cps Professional Team Basilicata) e Alessandro Ricchiuti (Team Eurobike) tra gli juniores uomini, Ilaria Scarpa (Ludobike Scuola Di Ciclismo) e Chiara Mazziotta (Asd Team Bykers Viggiano) tra le juniores donne, Donatello Viola (Team Bykers Viggiano), Alessandro Susco (Aran Cucine Vejus) e Salvatore Tarantino (Scuola Cicl.Vincenzo Nibali Tug-Sal) tra gli under 23 uomini, Michele Salza (Team Co.Bo Pavoni), Michele Diaferia (Pro.Gi.T. Cycling Team) e Gino Masino (Asd Team Bykers Viggiano) tra gli élite uomini, Alessia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) e Miriam Negro (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino) tra le élite donne.



Anche nelle categorie amatoriali sono stati diversi i protagonisti: obiettivo podio raggiunto per Giovanni Cauteruccio (Asd Belvedere) tra i master junior, Adriano Luciano (Cavaliere Bici Cps) e Raffaele Rizzi (Asd Maremonti) tra i master 1, Pietro Cardinale (Asd Brasciwood) tra i master 2, Marino Carrer (Asd Team Eurobike). Carlo Saracino (Cycling Cafè Racing Team) e Grazio Gattulli (Mtb Tebaide Massafra) tra i master 3, Donato Capitaneo (New Cycling Team), Ernesto Angelini (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano) e Angel Lisandro Calla (Loco Bikers) tra i master 4, Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo), Domenico Barberio (Team Murgia Bike Santeramo) e Giovanni Guarino (Nonsolobike) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano), Pasquale Marino (Heraclea Bike - Marino Bici) e Udo Corrado (Kalos) tra i master 6, Antonio Lorusso (Chialà Cycling Team Locorotondo), Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) e Francesco Rinaldi (Policoro Bike) tra i master 7.



Il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano ha assegnato i titoli regionali FCI Basilicata alla presenza di Paolo Varalla (vice sindaco di Viggiano), Carmine Acquasanta (delegato regionale FCI Basilicata), Giuseppe Lombardi (responsabile regionale ciclocross FCI Basilicata), Francesco De Rosa (componente settore fuoristrada FCI Basilicata), Nicola Summa e Nicola Perciante (responsabile e componente settore strada-pista FCI Basilicata).



Risultati di tappa www.mtbonline.it/Risultato/1451/



Video della gara a cura di Giulio Carbone al link https://www.youtube.com/watch?v=QvuF-pSFPZY







I CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS FCI BASILICATA 2019-2020



Esordienti uomini: Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce)



Allievi 1° anno: Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano)



Allieve donne: Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce)



Allievi 2° anno: Biagio Di Lascio: (Ciclo Team Valnoce)



Junior uomini: Vittorio Carrer ( CPS Professional Team)



Junior donne: Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano)



Under 23 uomini: Donatello Viola (Team Bykers Viggiano)



Elite: Gino Masino (Team Bykers Viggiano)



Master Donna: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)



Master 1: Raffaele Rizzi (Asd Maremonti)



Master 3: Giuseppe Ciavarella (Heraclea Bike Marino Bici)



Master 4: Callà Angel Lisandro (Loco Bikers)



Master 6: Pasquale Marino (Heraclea Bike Marino Bici)



Master 7: Francesco Rinaldi (Policoro Bike)