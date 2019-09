Preparativi in corso di svolgimento per il Gran Premio Città di Marsicovetere-Villa d’Agri, macchina organizzativa rodatissima da parte del Ciclo Team Valnoce per l’appuntamento giovanile di fine stagione in seno al campionato regionale FCI Basilicata in programma a Villa d’Agri domenica 29 settembre.

Un evento che trova soddisfazione nell’accogliere i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni su un percorso interamente pianeggiante che attraversa piazza Zecchetin, via Roma, via Aldo Moro e via Azimont con ritrovo alle 8:30 in Piazza Tommaso Morlino e inizio delle batterie di gara suddivise per età dei baby partecipanti alle 10:00.



La presenza delle compagini lucane (Ciclo Team Valnoce, Motostaffette Potenza, Team Bykers Viggiano) ed extra-regionali (Ciclo Team Tanagro, Mary J Sweet Angel e Asd Marco Pantani dalla Campania) sarà un elemento importante ed essenziale per l’ottima riuscita della manifestazione di chiusura dei giovanissimi in Basilicata.