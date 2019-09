NEWS BREVI

3/09/2019 - Il concerto di Max Gazzè è rimandato a domani 4 Settembre 2019 Per causa pioggia il concerto di Max Gazzè in onore della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano è stato rimandato a domani 4 Settembre 2019 2/09/2019 - Domani a Potenza sarà lutto cittadino Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino in coincidenza con i funerali dei due operai potentini morti il 29 agosto scorso ad Aliano (Matera), dove erano andati per ispezionare un pozzo di servizio di una discarica. I funerali dei due operai si svolgeranno alle ore 15 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, al rione Betlemme. Guarente parteciperà alla cerimonia funebre "in veste ufficiale" e le bandiere esposte davanti agli edifici pubblici saranno a mezz'asta.Ansa 2/09/2019 - Sospensione idrica a Bella Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Serra di Muro, Crovara, Pomella, Rustico, Fiumarella e Piano Sant'Angelo. EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua