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|Bisceglie: lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui
15/04/2026
|Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto.
Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un’altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie.
La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|15/04/2026 - Bisceglie: lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui
Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto.
Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un’altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio ...-->continua
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|14/04/2026 - Elezioni Sogei Roma, con 383 preferenze l’UGL Metalmeccanici elegge 5 RSU e 2 RLS
Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali all'interno di Sogei S.p.A., il partner tecnologico strategico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La UGL Metalmeccanici ha ottenuto un risultato straordinario, consolidando la...-->continua
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|14/04/2026 - A Besozzo Coppa Italia e ritiro della nazionale di calcio balilla paralimpico
Il comune di Besozzo (in provincia di Varese) dal 16 al 19 aprile ospiterà nuovamente un appuntamento della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). In realtà si tratta di un doppio avvenimento in quanto il paese lombardo ospiterà sia gli atlet...-->continua
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|14/04/2026 - Mons. Savino: ''Attacchi al Papa segno di impoverimento del linguaggio pubblico''
“Le parole rivolte al Papa non sono soltanto un attacco alla sua persona, ma il segno di un impoverimento del linguaggio pubblico e di una crescente insofferenza verso ogni voce morale libera”. Lo ha dichiarato all’ANSA monsignor Francesco Savino, vescovo dell...-->continua
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|14/04/2026 - Taranto, tragedia sul lavoro: morto operaio di 38 anni nel quartiere Tamburi
Dramma sul lavoro ieri mattina a Taranto, nel quartiere Tamburi, all’esterno del cimitero San Brunone, dove un operaio di 38 anni, Domenico Di Ponzio, ha perso la vita durante un intervento sull’impianto di pubblica illuminazione.
L’uomo si trovava a ...-->continua
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|14/04/2026 - Pescara - Frode fiscale nel settore dei prodotti energetici
“Red Gold” è il nome dell’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara coordinata dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Avezzano, dott. Maurizio Maria Cerrato, che ha consentito di ricostruire un articolato sistema ill...-->continua
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|14/04/2026 - Bisceglie, tragedia per il maltempo: muore una bambina di 12 anni colpita da un albero
Tragedia a Bisceglie, dove una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal forte vento in via Gaetano Veneziano, durante una giornata di maltempo che ha interessato l’intera area.
Secondo l...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.