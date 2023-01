Si è svolta ieri, nella Sala Consiliare del Comune di Vasto, la conferenza stampa di presentazione della tappa abruzzese del campionato di serie Aon di Beach Soccer. Per dare il via alla macchina organizzativa, Roberto Desini (nella foto a partire da sinistra), coordinatore dell’apposito Dipartimento in seno alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, si è recato a Vasto ad ufficializzare la presenza della località abruzzese, dall’8 all’11 giugno, nel tour della stagione 2023 con l’aggiunta dell’assegnazione della Coppa Italia. Il Comitato Regionale LND Abruzzo invece, che già l’anno scorso si era adoperato per il ritorno delle competizioni nazionali del Beach Soccer in Abruzzo, quest’anno si è impegnato per consentire alla Città di Vasto di ottenere, dopo un’assenza di quasi venti anni, l’assegnazione della Coppa Italia. La Società vastese ASD Gianima Soccer, da tanti anni impegnata nell’attività locale del Beach Soccer, sarà il Promotore dell’evento, con il patrocinio del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo.



“Ospitando per la seconda volta in Abruzzo una Tappa del Campionato nazionale di Beach Soccer, confermiamo – ha evidenziato il Presidente del CR LND Abruzzo Ezio Memmo (in foto a partire da destra) - la nostra volontà di sviluppare nella nostra regione anche questa disciplina. La LND Abruzzo è il presidio della Lega Nazionale Dilettanti sul territorio regionale e il nostro ruolo resta fondamentale nel collegamento tra i promotori locali e la LND per far sì che tutto si svolga al meglio. Abbiamo uno splendido ed ampio litorale, che può essere valorizzato attraverso iniziative strutturate di ‘calcio in spiaggia’, facendo del nostro sport un grande strumento di marketing territoriale anche nella stagione estiva. Un concetto, questo, a cui teniamo molto e che guida la nostra azione di crescita del calcio e dell’Abruzzo”.



“E’ con grande piacere che, dopo tanti anni, torniamo a Vasto per l’assegnazione della Coppa Italia. Per noi è motivo di grande soddisfazione e siamo felici di aver assegnato a Vasto una delle Tappe del 20° anniversario di attività del Dipartimento di Beach Soccer. Si preannuncia una stagione entusiasmante – ha dichiarato Roberto Desini - sotto tutti i punti di vista e per questo mi sento di dover ringraziare il Comitato Regionale LND Abruzzo per il grande impegno profuso già dall’anno scorso per la crescita dell’attività del Beach Soccer. Per questo un ringraziamento particolare va al Presidente Ezio Memmo e alla Responsabile regionale Beach Soccer Flavia Antonacci. Aspettiamo tutti a giugno a Vasto, dove gli spettatori potranno godere di un grande spettacolo dal punto di vista tecnico ed agonistico.”



Per Flavia Antonacci (al centro dell'immagine), Responsabile Regionale Beach Soccer LND Abruzzo: “Grazie alla sinergia con il Promotore locale, l’Amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo, anche quest’anno siamo riusciti a mettere la nostra Regione nella vetrina delle competizioni nazionali. L’entusiasmante spettacolo a cui assisteremo durante la Coppa Italia ci permetterà di far conoscere meglio questa disciplina e stimolare le Associazioni calcistiche locali, già affiliate e non, a partecipare ai nostri Campionati. Siamo orgogliosi di essere tra i primi Comitati LND ad organizzare competizioni di Beach Soccer regionali. Sono, infatti, già in cantiere la Coppa Abruzzo, il Campionato di Serie B regionale ed un Campionato giovanile che si svilupperanno nei prossimi mesi di giugno e luglio e che vedranno nuovamente Vasto tra le sedi che ospiteranno le competizioni.”



Il Vicesindaco Licia Fioravante ha portato i saluti del sindaco Francesco Menna ed ha rimarcato come stia crescendo il numero di iniziative di grande portata nella nostra città. “Avere a Vasto l’unica tappa abruzzese del campionato di Beach Soccer è per noi una grande opportunità. Sport e turismo sono legati senza dubbio da un imprescindibile connubio che genera effetti positivi e sempre più una maggior attrattiva”.



"E’ grande la soddisfazione per questo nuovo obiettivo raggiunto da parte dell’Amministrazione Comunale, infatti la Città del Vasto - ha aggiunto l’assessore allo Sport Carlo Della Penna - sarà ancora una volta protagonista di un importante evento competitivo a livello nazionale: unica tappa abruzzese del campionato di Serie A di Beach Soccer. Iniziativa che coinvolgerà circa 20 squadre provenienti da tutta Italia. Tra giocatori, arbitri e staff in città nei giorni della manifestazione arriveranno circa 600 persone. Una grande opportunità per promuovere a livello nazionale la nostra città attraverso lo sport.”



Il consigliere regionale Manuele Marcovecchio ha ricordato che ha sempre lavorato per la crescita di Vasto, una delle città tra le più belle d’Abruzzo, ed è giusto valorizzarla con il turismo.



All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Giuseppe Travaglini e Giuseppe Soria ed il Presidente dell'ASD Gianima Soccer, Società Promotore dell'evento Nicola Bellandrini.