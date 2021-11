Sabato 6 novembre nella già collaudata location del Pala Martino di Bari si è svolta la prima prova di qualificazione interregionale per le categorie Cadetti e Giovani di Spada, valevoli per la conquista dei pass riservati alla Puglia per la fase nazionale che si svolgerà a Terni il prossimo week-end.

A rappresentare il Club Scherma Taranto sono scesi in pedana Francesco Fazio, Samuele Ninni, Giulia Piccirillo per la categoria cadetti; Jasmine Amidei e Giacomo Pizzolante per la categoria Giovani, accompagnati dal Maestro di sala Camilo Bory Barrientos, che nelle scorse settimane ha preparato i ragazzi per questo importante appuntamento.

Molto positiva la valutazione della prestazione di tutti gli atleti del capoluogo jonico che hanno saputo conquistare ben 4 medaglie di bronzo su 5 rappresentanti tarantini e ben 3 qualificati alla fase nazionale.

Nello specifico evidenziamo la conquista del 3° posto da parte di Jasmine Amidei che vince l’accesso in semifinale su Valeria Gennaccari del Club Scherma Lecce con un comodo 15/5 e successivamente si ferma in semifinale al termine di un tiratissimo assalto finito 15/14 con Liliana Verdesca (Lame azzurre Brindisi), ma che le assegnava la Medaglia di Bronzo e la qualificazione per la categoria Giovani.

Stessa posizione conquistata anche da Giacomo Pizzolante, il quale accede in semifinale vincendo su Tomas Amato (Club Scherma Bari), ma viene a sua volta fermato da Filippo Scialanga, sempre del Club Scherma Bari, risultato poi vincitore della competizione.

Segnaliamo inoltre i due Bronzi per la categoria cadetti, ottenuti da Francesco Fazio che si conquista anche il pass per Terni e da Giulia Piccirillo, al suo esordio in categoria, essendo la più giovane d’età della competizione.

Continua dunque la scia di successi del Club Scherma Taranto che in questa stagione agonistica appena iniziata sta evidenziando sempre più la crescita dei suoi atleti, in termini tecnici sicuramente, ma anche come maturità sportiva e personale che permette loro di essere costanti nei risultati.

Ricordiamo infatti che Jasmine Amidei e Giacomo Pizzolante hanno ottenuto la qualificazione anche nella categoria Assoluti nella fase interregionale che si è svolta sempre al Pala Martino di Bari ai primi di ottobre.