Dopo quello di ieri, arriva un altro triste record di nuovi contagi: saliti, in un giorno, da 24.991 a 26.831 per un totale di 616.595 casi dall’inizio del monitoraggio.

Purtroppo, ci sono ancora tanti morti che, anche oggi, si attestano sopra i 200: precisamente 217, contro i 205 di ieri ed i 221 decessi di due giorni fa. Il totale delle vittime è salito a 38.122.

Aumentano ancora anche i tamponi processati: oggi 201.452, mentre ieri erano stati 198.952

Nella casella dei dimessi o guariti figurano 3.878 unità in più (totale 279.282), mentre gli attualmente positivi hanno toccato quota 299.191.

Di questi, 15.964 sono ricoverati con sintomi più lievi (+983 in 24 ore) e 1.651 sono invece in terapia intensiva (da ieri +115). In isolamento domiciliare si trovano quindi 281.576 persone.

Per quanto riguarda la situazione nelle regioni, in Lombardia oggi si sono registrati 7.832 nuovi casi (ieri erano stati 7.558), con 57 decessi. In Campania, i contagi in un giorno sono stati 3.103 (ieri 2.427) e in Piemonte 2.585 (ieri se ne contavano 2.827).