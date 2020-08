Oggi risulta un calo dei nuovi positivi e dei decessi. I nuovi pazienti Covid sono 259, ieri erano 463, per un totale di 250.825. Le vittime sono 4, ieri erano 2, per un totale di 35.209 decessi.

Scende anche il numero dei tamponi: in 24 ore passati da 37.637 a 26.432. Aumentano i ricoveri con sintomi, saliti dai 763 di ieri ai 779 di oggi, e nelle terapie intensive (da 45 a 46).

Sale ancora la curva dei contagi: oggi gli attualmente positivi erano 13.368, mentre ieri erano 13.263.

In Lombardia, per fortuna, non si registrano morti e scendono i nuovi casi, passati da 71 a 31. In Sicilia i nuovi positivi sono 32, in Puglia 26.