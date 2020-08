Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

4/08/2020 - Covid: anche se di poco, continua a salire la curva epidemiologica

I nuovi casi di Coronavirus registrati oggi sono 190, in aumento rispetto ai 159 di ieri, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 248.419 contagi. Le vittime positive al Covid salgono a 35.171: oggi, purtroppo, ne risultano altre 5, sette in più di ieri.

Cresciuto an...-->continua

4/08/2020 - Torricella (TA). Tre persone arrestate per monopolio sulla vendita di prodotti ittici

I Carabinieri della Compagnia di Manduria, in Torricella (TA) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere a carico di tre persone. L'indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Torricella ha avuto iniz...-->continua

4/08/2020 - Schembri atleta ragusano conquista a 59 anni un importante secondo posto al campionato italiano wabba

Al suo amore e dedizione per lo sport, che lo hanno portato a raggiungere vette prestigiose, Armando ha sempre unito una grande passione per lo sport ed un profondo gusto per le sfide.

Per approfondire le sue conoscenze su aspetti tecnici e teorici, Armand...-->continua

3/08/2020 - Migranti, Conte: 'Non tollereremo ingressi irregolari'

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare" e "non possiamo permettere che i sacrifici" fatti dal Paese per la crisi Covid "siano vanificati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del punto stampa da Cerignola. "Dobbiamo inten...-->continua