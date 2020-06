NEWS BREVI

12/06/2020 - Collegamento diretto dalla Val d’Agri verso la capitale Da lunedì 15 giugno 2020 sarà riattivato il servizio ministeriale di linea feriale "Sant’Arcangelo - Villa d’Agri - Roma" svolto con una nuova gestione in A.T.I SITA Sud – S.L.A.. Sono state di recente apportate modifiche organizzative allo scopo e tali da rendere il servizio più efficiente ed efficace alle condizioni attuali di viaggio. Il collegamento viene effettuato con autobus nuovi e muniti di tutti i comfort, guidati da personale adeguatamente formato per viaggi a lunga percorrenza. Si tratta di un servizio che è sempre stato molto utile per un’utenza diversificata dalla regione Basilicata e in particolare dalla Val d’Agri verso la capitale.

12/06/2020 - Sospensione idrica a San Chirico Raparo San Chirico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN CHIRICO NUOVO: Via Giardini e zone limitrofe 9/06/2020 - Sospensione idrica ad Armento e Trecchina Armento: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:30 di oggi fino al termine dei lavori. ARMENTO: Contrada Agri, contrada Scarnata e zone limitrofe



Trecchina: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 alle ore 17:00 di oggi salvo imprevisti. TRECCHINA: Via Medania, via E. Schettini, via Pozzodonato, via S. Elena, via Valle - S. Maria, via G. Marconi e Piazza del Popolo