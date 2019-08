NEWS BREVI

12/08/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Siano e nelle zone limitrofe sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

Venosa: a causa di un guasto improvviso all'impianto di sollevamento, nell'intero abitato sono in corso cali di pressione e/o sospensioni idriche. Il ripristino è previsto alle ore 12:00 circa, salvo imprevisti.

Melfi: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nella frazione Leonessa. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione.

Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe.

10/08/2019 - Comunicazione sospensione idrica in Basilicata Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

Rapolla: a causa degli eccessivi consumi, in contrada Fontanalba e in cirso Italia potrebbero verificarsi la sospensione dell'erogazione o cali di pressione.

Filiano: a causa degli eccessivi consumi nella frazione Sterpito l'erogazione idrica sarà sospesa fino alla ripresa del livello dei serbatoi.

Melfi: causa degli eccessivi consumi si avranno disservizi di erogazione nella frazione Leonessa e nelle zone limitrofe. Nelle prossime idrica sarà gradualmente ripristinata.

9/08/2019 - Comunicazione Sospensione idrica oggi in Basilicata Nova Siri, Rotondella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al recupero del livello. NOVA SIRI: Zone rurali Polmo, San Basile, pantanello e zone limitrofe ROTONDELLA: Rotondella Due , Trisaia, Macchia di Riso e zone limitrofe.

Spinoso: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Petto, Scorze, Piani di Sopra, Piani di Sotto, Valle Fornace, Lagarello, San Basilio, Piani San Laverio, Mazzoccola, Ficarella e zone limitrofe.