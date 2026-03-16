Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Smartpaper. Quella di oggi è stata una giornata lunga e intensa, iniziata con un incontro presso lAssessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata con lassessore Francesco Cupparo, durante il quale si è fatto il punto sulla vertenza in corso.



Nel corso dellincontro si è cercato, attraverso il confronto con la Regione, di individuare possibili punti di avvicinamento tra le parti, nella prospettiva di arrivare ad una soluzione positiva di una vertenza che resta complessa e delicata.



Questa mattina le organizzazioni sindacali hanno inoltre inviato una PEC di diffida chiedendo lannullamento dellefficacia della gara attualmente in corso, ritenuta viziata da una evidente non congruità tra il salario reale dei lavoratori e il costo del lavoro indicato nei documenti di gara.



La gara, avviata nel marzo 2025, non tiene conto degli aggiornamenti derivanti dallaccordo sugli inquadramenti professionali sottoscritto nellottobre 2024. Proprio per questo motivo riteniamo che i documenti di gara avrebbero dovuto essere aggiornati con il reale costo del lavoro.



Abbiamo quindi chiesto alla committenza di annullare la gara e rivedere le tabelle del costo del lavoro, affinché le imprese possano partecipare tenendo conto dei diritti e delle condizioni economiche effettive dei lavoratori.



In queste settimane i lavoratori e le organizzazioni sindacali stanno portando avanti una mobilitazione continua, con scioperi e presidi, per difendere il lavoro e la dignità delle persone.



Per la giornata di domani è previsto un nuovo presidio davanti alla Regione Basilicata, con la richiesta al Presidente Vito Bardi di ricevere una delegazione composta da lavoratori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali metalmeccaniche.



Crediamo che tenere le porte chiuse da parte di Enel e dellAti non serva a nessuno. Noi abbiamo fatto un passo avanti aprendo al confronto e ci aspettiamo che prevalgano il buon senso e il senso di responsabilità da parte di tutti.



Chiudere quella porta significherebbe soltanto aumentare le tensioni. In tal caso ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità di fronte alle istituzioni e agli organi competenti rispetto alle irregolarità che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare.



La nostra battaglia non riguarda solo la difesa del posto di lavoro, ma anche la dignità del lavoro. In questa terra non è più accettabile che il lavoro venga usato come strumento di ricatto.



Il lavoro deve procedere di pari passo con la dignità: dignità che si misura nel riconoscimento della professionalità e nel giusto salario dei lavoratori.



La lotta continua.



Il presidio proseguirà domani davanti alla Regione Basilicata.



16 Marzo 2026



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