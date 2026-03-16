-->
|
La voce della Politica
|Vertenza Smartpaper: continua la mobilitazione dei lavoratori
16/03/2026
|Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Smartpaper. Quella di oggi è stata una giornata lunga e intensa, iniziata con un incontro presso lAssessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata con lassessore Francesco Cupparo, durante il quale si è fatto il punto sulla vertenza in corso.
Nel corso dellincontro si è cercato, attraverso il confronto con la Regione, di individuare possibili punti di avvicinamento tra le parti, nella prospettiva di arrivare ad una soluzione positiva di una vertenza che resta complessa e delicata.
Questa mattina le organizzazioni sindacali hanno inoltre inviato una PEC di diffida chiedendo lannullamento dellefficacia della gara attualmente in corso, ritenuta viziata da una evidente non congruità tra il salario reale dei lavoratori e il costo del lavoro indicato nei documenti di gara.
La gara, avviata nel marzo 2025, non tiene conto degli aggiornamenti derivanti dallaccordo sugli inquadramenti professionali sottoscritto nellottobre 2024. Proprio per questo motivo riteniamo che i documenti di gara avrebbero dovuto essere aggiornati con il reale costo del lavoro.
Abbiamo quindi chiesto alla committenza di annullare la gara e rivedere le tabelle del costo del lavoro, affinché le imprese possano partecipare tenendo conto dei diritti e delle condizioni economiche effettive dei lavoratori.
In queste settimane i lavoratori e le organizzazioni sindacali stanno portando avanti una mobilitazione continua, con scioperi e presidi, per difendere il lavoro e la dignità delle persone.
Per la giornata di domani è previsto un nuovo presidio davanti alla Regione Basilicata, con la richiesta al Presidente Vito Bardi di ricevere una delegazione composta da lavoratori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali metalmeccaniche.
Crediamo che tenere le porte chiuse da parte di Enel e dellAti non serva a nessuno. Noi abbiamo fatto un passo avanti aprendo al confronto e ci aspettiamo che prevalgano il buon senso e il senso di responsabilità da parte di tutti.
Chiudere quella porta significherebbe soltanto aumentare le tensioni. In tal caso ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità di fronte alle istituzioni e agli organi competenti rispetto alle irregolarità che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare.
La nostra battaglia non riguarda solo la difesa del posto di lavoro, ma anche la dignità del lavoro. In questa terra non è più accettabile che il lavoro venga usato come strumento di ricatto.
Il lavoro deve procedere di pari passo con la dignità: dignità che si misura nel riconoscimento della professionalità e nel giusto salario dei lavoratori.
La lotta continua.
Il presidio proseguirà domani davanti alla Regione Basilicata.
16 Marzo 2026
Fim Fiom Uilm Fismic
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/03/2026 - Sifus Basilicata: condanna indignata per le parole di Mattia
Il SIFUS Basilicata esprime la propria ferma e indignata condanna per le gravi dichiarazioni pronunciate dal deputato Mattia di Fratelli dItalia nei confronti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
Riteniamo inaccettabili e vergognose parole che trascend...-->continua
|
|
|16/03/2026 - Vertenza Smartpaper: continua la mobilitazione dei lavoratori
Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Smartpaper. Quella di oggi è stata una giornata lunga e intensa, iniziata con un incontro presso lAssessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata con lassessore Francesco Cupparo, durante il quale ...-->continua
|
|
|16/03/2026 - Coop. Auxilum:''irregolarità nella gara per la gestione dei servizi residenziali psichiatrici''
Un bando di gara con requisiti impossibili che si ammorbidiscono dopo laggiudicazione allunico soggetto partecipante e uno schema di contratto che cambia per tre volte.
Il 16 marzo, nella sede Auxilium di Potenza, il presidente Pietro Chiorazzo, il...-->continua
|
|
|16/03/2026 - Salute orale, parte dalla Basilicata il progetto Dentista nelle Scuole
Educare oggi per avere adulti più sani domani. Con questo spirito nasce Dentista nelle Scuole in Basilicata, lambizioso progetto di prevenzione odontoiatrica che verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa domani, 17 marzo, alle ore 10, nella Pinaco...-->continua
|
|
|16/03/2026 - Il Presidente Giordano incontra i Consiglieri neoeletti
Si è tenuto questa mattina, nella Sala Verrastro della Provincia di Potenza, il primo incontro ufficiale tra il Presidente Christian Giordano e i consiglieri eletti alle ultime consultazioni.
Lappuntamento è stato l'occasione per illustrare le compet...-->continua
|
|
|16/03/2026 - 16 marzo 1978: il caso Moro e le domande che restano
Il 16 marzo 1978 resta una delle date più drammatiche della storia della Repubblica italiana. Non è soltanto il giorno in cui le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro. È il momento in cui la democrazia italiana si scoprì improvvisamente fragile, colpita al cuore de...-->continua
|
|
|16/03/2026 - I forum per appassionati di Eco allospedale di Villa dAgri
Un nuovo spazio di incontro per giovani cardiologi con la passione per il CardioImaging ad ultrasuoni presso lOspedale San Pio da Pietralcina di Villa dAgri. Liniziativa prenderà il via il martedì 17 marzo con conclusione dei lavori il 18. Dalle ore 13.30...-->continua
|
|