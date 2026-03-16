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Coop. Auxilum:''irregolarità nella gara per la gestione dei servizi residenziali psichiatrici''

16/03/2026

Un bando di gara con requisiti impossibili che si ammorbidiscono dopo laggiudicazione allunico soggetto partecipante e uno schema di contratto che cambia per tre volte.

Il 16 marzo, nella sede Auxilium di Potenza, il presidente Pietro Chiorazzo, il direttore sanitario Giovanni Bochicchio e la responsabile dellUfficio Legale Maria Antonietta Amendolara hanno ricostruito le gravi anomalie della gara pubblica per laffidamento dei servizi assistenziali e riabilitativi destinati a utenti psichiatrici nelle strutture residenziali e semiresidenziali delle Aziende Sanitarie regionali. Una storia iniziata il 30 aprile 2024 con lindizione da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata di una gara che prevedeva lobbligo per i partecipanti di allestire entro sei mesi, dalla data di aggiudicazione, tredici strutture da 800 metri quadri da 20 posti letto, munite di tutte le autorizzazioni di legge (Dgr. 1218/2017). Queste stringenti condizioni, ha spiegato il Presidente Pietro Chiorazzo, hanno spinto Auxilium così come molti altri grandi operatori del settore a non partecipare per senso di responsabilità  ritenendo non sussistenti in Basilicata le condizioni per rispondere al bando.

Si è fatto avanti un solo raggruppamento che si è visto aggiudicare il servizio, ma oggi, al subentro della gestione, gli è stato concesso di non rispettare i tempi, di non fornire le strutture previste nellappalto, di subentrare addirittura in quelle vecchie (alcune della quali, secondo la relazione tecnica della SUARB, non potevano essere utilizzate in quanto non autorizzabili perché prive anche del certificato di resistenza sismica) e di non garantire i 20 posti letto previsti in gara. Inoltre viene concesso allaggiudicatario di svolgere il servizio in assenza di quellautorizzazione che anche la più piccola struttura operante per il SSN italiano è obbligata ad avere, per legge nazionale.

Auxilium ha anche acceso i riflettori sul contratto, che è stato modificato in tre versioni illegittimamente, con quello allegato alla lex specialis di gara cambiato prima il 6 marzo e poi il 12. Alla luce delle criticità evidenziate, la Cooperativa Auxilium chiede alle istituzioni competenti di tutelare la qualità dellassistenza ai pazienti psichiatrici  soggetti fragili che devono godere del massimo livello di tutela - e la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti. Per questo è necessario assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e concorrenza nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici verificando la conformità delliter della procedura alle condizioni stabilite dagli atti di gara e alla normativa vigente e garantire che lerogazione dei servizi socio-sanitari avvenga esclusivamente in strutture autorizzate e conformi ai requisiti previsti.





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