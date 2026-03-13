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La voce della Politica
|Studentato Matera, sopralluogo di Pepe
13/03/2026
|Lassessore regionale alle infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilica, Pasquale Pepe, ha effettuato un nuovo sopralluogo nel cantiere dello studentato universitario di Matera, per una verifica sullo stato di avanzamento dei lavori.
Ho voluto constatare dal vivo la situazione per verificare i tempi di consegna del cantiere. Ho avuto modo di verificare che il cronoprogramma sta avanzando nel rispetto dei tempi previsti, per cui è realistico che i lavori termineranno entro lestate. Vedere che nelle prossime ore si procederà alla pavimentazione, che le controsoffittature sono state realizzate, che gli impianti sono quasi tutti pronti per essere messi in esercizio ci rende particolarmente soddisfatti.
Come assessorato e come governo regionale stiamo seguendo con particolare attenzione questo cantiere perché siamo convinti che sia una struttura molto importante per Matera e per la Basilicata. Avere uno studentato significa rendere il polo universitario materano ancora più attrattivo e vuol dire potenziare il complesso sistema dei servizi a disposizione degli studenti che scelgono Matera per la loro formazione.
Non a caso abbiamo confermato un investimento di circa 10 milioni di euro per la realizzazione di questo importante presidio. Un altro mosaico si va completando per rafforzare il ruolo di Matera in ambito europeo e Mediterraneo sia sul piano della formazione che su quello della Cultura.
Intendo, per queste ragioni, ringraziare le imprese e i lavoratori che si stanno impegnando in questo cantiere con professionalità e dedizione.
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|13/03/2026 - Studentato Matera, sopralluogo di Pepe
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