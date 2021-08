“L’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in sicurezza e quindi in presenza in aula è una priorità più volte ribadita dal Presidente Bardi. Per questo contestualmente alle risorse finanziarie erogate dal Ministero alla Pubblica Istruzione stiamo procedendo all’attuazione di un pacchetto di misure finalizzate ad accrescere il diritto allo studio e la qualità della formazione dei nostri studenti”. A sottolinearlo è l’assessore Francesco Cupparo, con delega alla Formazione-Istruzione, facendo il punto in particolare su tre Avvisi Pubblici.



Si tratta dell' Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici" dell'importo complessivo pari ad € 3.785.525,90, a valere sull'Asse 8 "Potenziamento del sistema istruzione" - Azione10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014-2020. Con il quattordicesimo elenco di erogazione ai beneficiari dei giorni scorsi sono 3100 le famiglie che hanno ricevuto il contributo su 5148 domande presentate di cui 4195 ammesse.



Sul Bur n.64 del 1 agosto è stato pubblicato l'Avviso Pubblico "Il Laboratorio dei talenti" - Contributi per la realizzazione di "Laboratori didattici" destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022. La spesa complessiva è di 2 milioni di euro.

Con l’ Avviso si intende promuovere la realizzazione di progetti caratterizzati dalla creazione di “laboratori didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di arricchimento esperienziale”, attivati dagli istituti scolastici che consentano:

· di elevare le competenze degli allievi nelle discipline d’indirizzo con modalità di erogazione innovative anche on line, ed incrementare lo sviluppo di nuovi approcci di apprendimento scolastico;

· di favorire il riconoscimento del merito scolastico;

· di premiare gli allievi per l’impegno scolastico dimostrato stimolando così il coinvolgimento di una platea di allievi sempre più ampia.

I progetti devono coinvolgere il maggior numero di allievi degli istituti interessati al fine di favorire comportamenti di natura emulativa, che mirano all’innalzamento generale delle conoscenze e competenze acquisite, attivando così misure di contrasto alla dispersione e alla distanza fra studenti dotati di differente livello di apprendimento.

L’Avviso mira a sostenere progettualità attivate dagli istituti scolastici che consentano di:

· accrescere e potenziare le competenze scolastiche generali;

· elevare le competenze degli allievi nelle discipline di indirizzo;

· promuovere e incrementare nuove metodiche didattiche con l’attivazione di “laboratori didattici” nelle discipline di indirizzo;

· favorire il riconoscimento del merito scolastico.



Sempre sul BUR n.64 del 1 agosto è stato pubblicato l'Avviso Pubblico "Il valore del sapere - Concessione di Borse di studio per i meritevoli".

L’intervento oggetto dell’Avviso prevede l’erogazione di una borsa di studio a beneficio degli studenti capaci e meritevoli iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nell’anno scolastico 2020/21, le cui famiglie si trovano in difficoltà. L’entità di ciascuna borsa di studio è così determinata:

3° anno - Secondaria di I grado € 500,00;

5° anno - Secondaria di II grado € 1.000,00.

Possono presentare domanda di accesso al beneficio gli studenti o, nel caso di minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, regolarmente iscritti alla Scuola Secondaria di I e II grado statale e paritaria della Basilicata che nell’anno scolastico 2020/21 . Sono state già protocollate 258 domande. La scadenza è al 10 settembre prossimo.



Sono misure – sottolinea Cupparo – che puntano a fare in modo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze riprendano l’attività didattica non solo in sicurezza ma anche con gli strumenti più efficaci per accrescere la propria formazione.