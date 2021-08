"Voglio ringraziare personale medico, operatori sanitari, protezione civile e volontari perché anche durante il periodo di Ferragosto la campagna vaccinale in Basilicata non si è mai fermata, avendo anzi i numeri tra i migliori d'Italia. È stato un segnale di servizio alla comunità, di consapevolezza del momento che stiamo vivendo e anche uno sforzo della macchina organizzativa per cui ringrazio di cuore chi sta dando anima e cuore per uscire quanto prima dalla pandemia. L'obiettivo adesso è garantire le dosi di vaccino ai più giovani, lo stiamo facendo, vaccinare con doppia dose gli Over 60 che ancora hanno qualche dubbio e poi a Settembre delineare una strategia regionale per recuperare le troppe prestazioni rinviate a causa del Covid". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.