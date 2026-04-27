Il cibo come memoria, come identità, come gesto di cura verso gli altri. È questo il filo che ha tenuto insieme il fine settimana di "Orti, Viaggi e Tradizioni", l'iniziativa promossa dal Comune di Rotonda nell'ambito del progetto "Sentieri del Benessere", che ha animato il Cineteatro Selene e il Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MUGEPA) con una partecipazione numerosa di cittadini e turisti.



"Con questa manifestazione abbiamo voluto celebrare il cibo non solo come nutrimento, ma come elemento capace di raccontare una comunità, le sue tradizioni e i suoi valori", ha dichiarato la consigliera comunale con delega alla Cultura e al progetto "Sentieri del Benessere", Donatella Franzese. "Per questo abbiamo scelto di portare in scena la commedia 'Cunti di Casa' di Egidia Bruno, nostra conterranea di Latronico, e di ospitare il giorno seguente la casa editrice 'Coccole Books' con l'albo illustrato Viaggio intorno al pomodoro. Il libro racconta come il pomodoro sia arrivato nelle nostre comunità, un elemento oggi protagonista sulle nostre tavole ma che un tempo non apparteneva alla quotidianità di questi luoghi. Ripercorrerne il viaggio significa riscoprire legami, contaminazioni e trasformazioni culturali. Le storie, così come gli albi illustrati, diventano un ponte tra noi e gli altri, tra passato e presente, e possono anche sostenere la ricerca. Parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori infantili. Quando la cultura incontra la ricerca e la sensibilità, nascono percorsi significativi, veri e propri sentieri del benessere".



"Coccole Books opera da oltre venti anni nel mondo della letteratura per ragazzi", ha sottolineato Ilario Giuliano, editore della casa editrice. "Questo libro è un percorso, è un viaggio, nato da una collaborazione importante con la Fondazione Veronesi. L'albo illustrato diventa in questo caso veicolo e messaggero di una buona azione."



Un weekend che conferma la vocazione di "Sentieri del Benessere": non un calendario di eventi, ma un modo di abitare il territorio e farlo conoscere attraverso cultura, memoria e relazioni autentiche.



"Sentieri del Benessere" è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. L'iniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.