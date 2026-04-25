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|25 Aprile a Roccanova: memoria viva, responsabilità presente
25/04/2026
|A Roccanova si è celebrato il 25 Aprile con una partecipazione sentita in occasione dell81° anniversario della Liberazione. Una ricorrenza che, secondo il sindaco Rocco Greco, ha assunto un significato profondo per lintera comunità.
«La celebrazione vissuta oggi a Roccanova è stata molto più di una ricorrenza: una testimonianza collettiva di coscienza civile, partecipazione e fedeltà ai valori democratici che fondano la nostra Repubblica», ha dichiarato il primo cittadino.
Il sindaco ha poi voluto esprimere «sincero plauso e profonda gratitudine» ai relatori intervenuti, Antonio Cosentino del Comitato provinciale dellANPI di Potenza e Mariapaola Vergallito del presidio Libera Senise-SantArcangelo, sottolineando come «le loro parole abbiano restituito spessore storico e attualità al significato della Resistenza, richiamandoci al dovere di custodire e praticare ogni giorno i principi di libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà».
Un ringraziamento è stato rivolto anche ai cittadini: «La loro presenza ha dato forza a un momento che appartiene allintera comunità».
Nel suo intervento, Greco ha ribadito il valore fondante della Costituzione italiana: «Il 25 Aprile ci ricorda che la Costituzione non nasce come semplice architettura giuridica, ma come conquista morale e politica maturata nella lotta partigiana, nel sacrificio di donne e uomini che hanno scelto di opporsi alloppressione per consegnarci un Paese libero e democratico».
Infine, un richiamo alla responsabilità collettiva: «Ricordare oggi significa assumere un impegno: difendere quei valori, renderli vivi nelle istituzioni, trasmetterli alle nuove generazioni. Perché la Liberazione non appartiene solo al passato: è un esercizio quotidiano di democrazia».
«Roccanova ha voluto esserci, con dignità e convinzione. E questo è un segnale importante. Viva il 25 Aprile, viva la Liberazione, viva la Costituzione», ha concluso il sindaco.
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