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|Arriva al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo "Onde" delle compagnie lucane Petra e L'Albero
22/04/2026
|PALERMO Onde, spettacolo di teatro e musica per bambini e bambine 0-3 anni con voci e strumenti dal vivo, co-prodotto dalla Compagnia Teatrale Petra di Satriano di Lucania, dalla Compagnia LAlbero di Melfi e dallOrchestra Senzaspine di Bologna, arriva per la prima volta in un teatro dopera storico: il Teatro Massimo di Palermo.
Dal 21 al 23 aprile, allinterno della programmazione dedicata alle nuove generazioni del Teatro Massimo, lo spettacolo sarà replicato in sei appuntamenti per il pubblico delle scuole. Unoccasione speciale per vivere unesperienza teatrale pensata appositamente per quella fascia detà, attraverso uno spettacolo che narra la storia di una bambina e del suo incontro con il mare, elemento naturale che la porta a scoprire, a conoscere, ad attraversare un confine.
Ispirato al silent book Londa di Suzy Lee, Onde nasce da un lavoro di ricerca musicale e pedagogica specifico sulla fascia 0-3 anni, finalizzato alla creazione di unopera musicale multisensoriale in cui musica, immagini e movimento si fondono, per stimolare la curiosità e limmaginazione.
Le curatrici artistiche Vania Cauzillo, Antonella Iallorenzi e Alessandra Maltempo dichiarano:
«In Europa si registra una crescente attenzione verso la qualità artistica delle proposte dedicate alla fascia 0-6 anni, che richiede competenze specifiche e una progettazione accurata. Investire in questo ambito significa anche coinvolgere i neogenitori, offrendo loro nuove opportunità di accesso alla cultura.
Il progetto, realizzato grazie al sostegno del Ministero, in collaborazione con lOrchestra Senzaspine e partner europei, ha già trovato spazio allinterno di rassegne teatrali e musicali in diverse regioni italiane, tra cui Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. In questo percorso di crescita e diffusione, lapertura anche da parte di un ente lirico come il Teatro Massimo rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché dimostra come anche enti tradizionalmente vocati allopera lirica di repertorio e a un pubblico adulto guardino allinfanzia non come al pubblico di domani, ma come al pubblico di oggi, che in quanto tale ha diritto a produzioni pensate appositamente per i bambini e le bambine.
Se anche in Basilicata, dove Onde è nato e partito, sapremo mettere a sistema iniziative dedicate alla prima infanzia, con interlocutori pubblici sensibili a questo tipo di approccio, potremo sicuramente creare unofferta culturale di qualità più continuativa a beneficio dei più piccoli e delle loro famiglie.»
Lo spettacolo Onde, da unidea di Compagnia Teatrale Petra, è stato sviluppato allinterno del progetto Grow - Inclusive Opera, promosso da Orchestra Senzaspine, Compagnia LAlbero, World Music Academy e Teatro Duse e finanziato dal programma Boarding Pass Plus 2022-2024 del Ministero della Cultura.
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