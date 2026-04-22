PALERMO  Onde, spettacolo di teatro e musica per bambini e bambine 0-3 anni con voci e strumenti dal vivo, co-prodotto dalla Compagnia Teatrale Petra di Satriano di Lucania, dalla Compagnia LAlbero di Melfi e dallOrchestra Senzaspine di Bologna, arriva per la prima volta in un teatro dopera storico: il Teatro Massimo di Palermo.

Dal 21 al 23 aprile, allinterno della programmazione dedicata alle nuove generazioni del Teatro Massimo, lo spettacolo sarà replicato in sei appuntamenti per il pubblico delle scuole. Unoccasione speciale per vivere unesperienza teatrale pensata appositamente per quella fascia detà, attraverso uno spettacolo che narra la storia di una bambina e del suo incontro con il mare, elemento naturale che la porta a scoprire, a conoscere, ad attraversare un confine.

Ispirato al silent book Londa di Suzy Lee, Onde nasce da un lavoro di ricerca musicale e pedagogica specifico sulla fascia 0-3 anni, finalizzato alla creazione di unopera musicale multisensoriale in cui musica, immagini e movimento si fondono, per stimolare la curiosità e limmaginazione.

Le curatrici artistiche Vania Cauzillo, Antonella Iallorenzi e Alessandra Maltempo dichiarano:

«In Europa si registra una crescente attenzione verso la qualità artistica delle proposte dedicate alla fascia 0-6 anni, che richiede competenze specifiche e una progettazione accurata. Investire in questo ambito significa anche coinvolgere i neogenitori, offrendo loro nuove opportunità di accesso alla cultura.

Il progetto, realizzato grazie al sostegno del Ministero, in collaborazione con lOrchestra Senzaspine e partner europei, ha già trovato spazio allinterno di rassegne teatrali e musicali in diverse regioni italiane, tra cui Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. In questo percorso di crescita e diffusione, lapertura anche da parte di un ente lirico come il Teatro Massimo rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché dimostra come anche enti tradizionalmente vocati allopera lirica di repertorio e a un pubblico adulto guardino allinfanzia non come al pubblico di domani, ma come al pubblico di oggi, che in quanto tale ha diritto a produzioni pensate appositamente per i bambini e le bambine.

Se anche in Basilicata, dove Onde è nato e partito, sapremo mettere a sistema iniziative dedicate alla prima infanzia, con interlocutori pubblici sensibili a questo tipo di approccio, potremo sicuramente creare unofferta culturale di qualità più continuativa a beneficio dei più piccoli e delle loro famiglie.»

Lo spettacolo Onde, da unidea di Compagnia Teatrale Petra, è stato sviluppato allinterno del progetto Grow - Inclusive Opera, promosso da Orchestra Senzaspine, Compagnia LAlbero, World Music Academy e Teatro Duse e finanziato dal programma Boarding Pass Plus 2022-2024 del Ministero della Cultura.