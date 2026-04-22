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Il Public Award 2026 assegnato a Marsicovetere

22/04/2026

La Basilicata brilla a Bruxelles e parla al cuore dellEuropa. Desidero esprimere le mie congratulazioni al sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, allAmministrazione comunale e a tutta la cittadinanza per la conquista del prestigioso Public Award 2026 nellambito del premio Capitali Europee dellInclusione e della Diversità.
Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il riconoscimento internazionale assegnato nella capitale belga al comune lucano. Il premio è frutto del voto popolare espresso da migliaia di cittadini in tutta Europa e oltreoceano.
Vincere il Public Award  dice Bardi  significa che il modello di inclusione di Marsicovetere va al di là delle carte amministrative, è percepito e condiviso dalla gente. È la dimostrazione che un piccolo comune del nostro territorio può diventare un esempio globale di civiltà e calore umano. Dimostrando come la Basilicata  conclude Bardi  sia una terra di diritti, di accoglienza e di futuro.



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