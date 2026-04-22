Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Direzione Regionale INPS della Basilicata a Potenza, un importante tavolo di confronto tra i vertici regionali dellIstituto e i rappresentanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Potenza, Matera e Sala Consilina-Lagonegro.

Lincontro ha visto la partecipazione del Direttore Regionale INPS Basilicata, **dott. Daniele Russo**, affiancato dai Direttori Provinciali di Potenza e Matera e dai funzionari referenti dellIstituto.

Per gli Ordini professionali sono intervenuti il **dott. Nunzio Ritorto**, Presidente dei commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, il **dott. Emilio Petrigliano**, Presidente dellODCEC di Matera, e la **dott.ssa Mariarosaria Coluzzi**, Vicepresidente dellODCEC di Potenza.

Al centro del dibattito, la volontà condivisa di rafforzare la sinergia tra lente previdenziale e i commercialisti del territorio, figure chiave nellintermediazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Durante la riunione, le parti hanno concordato di procedere in tempi brevi alla stipula di un **Protocollo dIntesa** finalizzato a:

* **Istituzione di un Tavolo Tecnico permanente:** un organo di confronto periodico per analizzare e risolvere tempestivamente le criticità procedurali e operative.

* **Miglioramento dei servizi:** ottimizzazione dei canali di comunicazione per rendere lazione amministrativa più fluida ed efficace.

* **Formazione e aggiornamento:** organizzazione di eventi formativi congiunti per approfondire le novità normative e le evoluzioni dei sistemi telematici INPS.

> "Lobiettivo comune  è stato sottolineato durante lincontro  è quello di instaurare una collaborazione strutturata che permetta di superare le complessità burocratiche, garantendo risposte più rapide ed efficienti allutenza e valorizzando il ruolo sussidiario dei commercialisti."

La sottoscrizione formale del Protocollo avverrà nelle prossime settimane, segnando l'avvio operativo di questa rinnovata stagione di cooperazione istituzionale.