HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

INPS Basilicata e commercialisti insieme: verso un nuovo Protocollo dintesa per migliorare servizi

22/04/2026

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Direzione Regionale INPS della Basilicata a Potenza, un importante tavolo di confronto tra i vertici regionali dellIstituto e i rappresentanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Potenza, Matera e Sala Consilina-Lagonegro.
Lincontro ha visto la partecipazione del Direttore Regionale INPS Basilicata, **dott. Daniele Russo**, affiancato dai Direttori Provinciali di Potenza e Matera e dai funzionari referenti dellIstituto.
Per gli Ordini professionali sono intervenuti il **dott. Nunzio Ritorto**, Presidente dei commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, il **dott. Emilio Petrigliano**, Presidente dellODCEC di Matera, e la **dott.ssa Mariarosaria Coluzzi**, Vicepresidente dellODCEC di Potenza.
Al centro del dibattito, la volontà condivisa di rafforzare la sinergia tra lente previdenziale e i commercialisti del territorio, figure chiave nellintermediazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.
Durante la riunione, le parti hanno concordato di procedere in tempi brevi alla stipula di un **Protocollo dIntesa** finalizzato a:
* **Istituzione di un Tavolo Tecnico permanente:** un organo di confronto periodico per analizzare e risolvere tempestivamente le criticità procedurali e operative.
* **Miglioramento dei servizi:** ottimizzazione dei canali di comunicazione per rendere lazione amministrativa più fluida ed efficace.
* **Formazione e aggiornamento:** organizzazione di eventi formativi congiunti per approfondire le novità normative e le evoluzioni dei sistemi telematici INPS.
> "Lobiettivo comune  è stato sottolineato durante lincontro  è quello di instaurare una collaborazione strutturata che permetta di superare le complessità burocratiche, garantendo risposte più rapide ed efficienti allutenza e valorizzando il ruolo sussidiario dei commercialisti."
La sottoscrizione formale del Protocollo avverrà nelle prossime settimane, segnando l'avvio operativo di questa rinnovata stagione di cooperazione istituzionale.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
22/04/2026 - Oliveto Lucano celebra la Festa di Primavera con le ''ficazzole'', i ''panierini'' e le ''bamboline''

Oliveto Lucano si prepara a celebrare, sabato 25 aprile, la tredicesima edizione della Festa di Primavera. L'evento organizzato dalla Pro Loco Olea di Oliveto Lucano valorizza le tipicità gastronomiche locali, su tutte i prodotti da forno, ed esalta la manualità artigiana fr...-->continua
22/04/2026 - Avigliano, Festa della Liberazione: presentazione del libro sugli Internati Militari Italiani e memoria dell8 settemb

In occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Avigliano ospita nel Chiostro comunale la presentazione del volume di Franco Villani e Italo Cernera Le storie dimenticate dell8 settembre 1943.

Il libro ricostruisce le vicende degli Interna...-->continua
22/04/2026 - KRIKKA REGGAE: Fuori dal 28 aprile il nuovo singolo della band lucana

Disponibile da martedí 28 aprile in tutti gli store digitali "Non puó finire cosí", il nuovo singolo della band lucana che, in occasione della "Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro", e in vista della Festa del primo maggio, getta luce - a...-->continua
22/04/2026 - Arriva al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo "Onde" delle compagnie lucane Petra e L'Albero

PALERMO  Onde, spettacolo di teatro e musica per bambini e bambine 0-3 anni con voci e strumenti dal vivo, co-prodotto dalla Compagnia Teatrale Petra di Satriano di Lucania, dalla Compagnia LAlbero di Melfi e dallOrchestra Senzaspine di Bologna, arriva pe...-->continua

E NEWS














WEB TV

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura

13/04/2026 - In un libro la storia di Dea e quella carezza ai giovani di oggi

13/04/2026 - In un libro la storia di Dea e quella carezza ai giovani di oggi

13/04/2026 -  Fede e tradizione: a SantArcangelo si ripete la Via Matris

13/04/2026 -  Fede e tradizione: a SantArcangelo si ripete la Via Matris



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo