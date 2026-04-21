Accordo tra Matera, Tétouan e Pisticci per persone cieche e ipovedenti

Presentato oggi, martedì 21 aprile 2026 laccordo di partenariato e siglato il 15 aprile 2026 tra lAssociazione Culturale Allelammie  Lucania Film Festival, lUnione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS APS  Sezione Territoriale A. Quatraro di Matera e lAssociation Louis Braille de Tétouan.



Lintesa dà vita a un nuovo asse di cooperazione culturale tra Italia e Marocco, fondato su accessibilità, inclusione e dialogo mediterraneo.



Al centro del progetto lo sviluppo del cinema accessibile per persone cieche e ipovedenti, ambito nel quale il Lucania Film Festival si conferma realtà di riferimento nel Mediterraneo per ricerca e sperimentazione sui linguaggi audiovisivi inclusivi.



Laccordo si inserisce nel contesto dellanno in cui Matera e Tétouan sono Capitali del Mediterraneo della Cultura e del Dialogo 2026, rafforzando il ruolo delle due città e delle rispettive province come poli strategici della cooperazione culturale euro-mediterranea.



Liniziativa si colloca inoltre nel percorso Dialogus Maris, con il patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e delle progettualità candidate nellambito della Call per attività culturali a cura della Fondazione Anna Lindh, con il supporto della partnership del Comune di Matera.



Sono previste attività congiunte tra festival, workshop, residenze artistiche, percorsi formativi e progetti di ricerca e produzione audiovisiva, oltre alla partecipazione a programmi e bandi internazionali.



Le Parti collaboreranno per rafforzare lo scambio di competenze, la mobilità di artisti e operatori culturali e lo sviluppo di pratiche accessibili nei linguaggi del cinema, della letteratura e della musica.



Il progetto si inserisce inoltre in una visione condivisa di azioni concrete per un Mediterraneo come spazio di inclusione, innovazione e creatività.



