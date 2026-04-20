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|Reti europee e impatti locali: domani incontro a Maratea
20/04/2026
|Il ruolo dei Gal italiani e dellassociazione internazionale Elard, che unisce oltre 2.500 Gruppi di Azione Locale (Gal) in circa 30 Paesi europei, nellattività di advocacy per quello che sarà il futuro del programma Leader alla fine della programmazione 2023-2027. E questo il tema al centro dellimportante incontro, organizzato dal Gal "La Cittadella del Sapere" in collaborazione con Elard, in programma domani pomeriggio a Maratea, a partire dalle ore 15 e 30, nella sala convegni dellhotel San Diego. Previsti gli interventi del presidente di Elard, Piotr Sadocha, dei rappresentanti di alcuni Gal italiani (Calabria, Puglia, Sardegna), della vicepresidente di Elard, Maria Josè Murciano, e della Head of Elard Knowledge Hub, Marion Eckardt, che per loccasione presenteranno i progetti e le attività in cui Elard è coinvolta. Concludono i lavori il direttore Generale dello Sviluppo Rurale del MASAF, Simona Angelini, e lassessore allAgricoltura della Regione Basilicata, Carmine Cicala. Al mattino, invece, si terrà lassemblea generale di Elard (a cui partecipano solo i membri, non aperta al pubblico) che per la prima volta si tiene in Italia. L'evento si propone di approfondire il ruolo strategico delle reti europee e dei Gruppi di Azione Locale fanno sapere gli organizzatori - nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nei territori rurali. Sarà un'importante occasione di confronto tra attori istituzionali e partner internazionali sulle prospettive future della metodologia Leader. Liniziativa sarà moderata dal giornalista Antonello Lombardi.
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