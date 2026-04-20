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Reti europee e impatti locali: domani incontro a Maratea

20/04/2026

Il ruolo dei Gal italiani e dellassociazione internazionale Elard, che unisce oltre 2.500 Gruppi di Azione Locale (Gal) in circa 30 Paesi europei, nellattività di advocacy per quello che sarà il futuro del programma Leader alla fine della programmazione 2023-2027. E questo il tema al centro dellimportante incontro, organizzato dal Gal "La Cittadella del Sapere" in collaborazione con Elard, in programma domani pomeriggio a Maratea, a partire dalle ore 15 e 30, nella sala convegni dellhotel San Diego. Previsti gli interventi del presidente di Elard, Piotr Sadocha, dei rappresentanti di alcuni Gal italiani (Calabria, Puglia, Sardegna), della vicepresidente di Elard, Maria Josè Murciano, e della Head of Elard Knowledge Hub, Marion Eckardt, che per loccasione presenteranno i progetti e le attività in cui Elard è coinvolta. Concludono i lavori il direttore Generale dello Sviluppo Rurale del MASAF, Simona Angelini, e lassessore allAgricoltura della Regione Basilicata, Carmine Cicala. Al mattino, invece, si terrà lassemblea generale di Elard (a cui partecipano solo i membri, non aperta al pubblico) che per la prima volta si tiene in Italia. L'evento si propone di approfondire il ruolo strategico delle reti europee e dei Gruppi di Azione Locale  fanno sapere gli organizzatori - nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nei territori rurali. Sarà un'importante occasione di confronto tra attori istituzionali e partner internazionali sulle prospettive future della metodologia Leader. Liniziativa sarà moderata dal giornalista Antonello Lombardi.




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