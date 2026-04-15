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Non sposare uno coi calzini bianchi: il nuovo romanzo di Emma Mariani

15/04/2026

Altrimedia Edizioni annuncia luscita di Non sposare uno coi calzini bianchi, lultimo romanzo della nota autrice Emma Mariani. Il romanzo è unopera fresca, ironica e profondamente toccante che esplora il legame indissolubile dell'amicizia femminile e la sfida di restare fedeli ai propri sogni d'infanzia nell'età adulta.

La storia prende il via nel 2006, quando quattro amiche tredicenni  Ginevra (detta Gin), Clara, Margherita e Irene  seppelliscono nel giardino della scuola media una "capsula del tempo": una scatola di latta lilla contenente desideri, oggetti simbolici e, soprattutto, un manuale di sopravvivenza composto da undici regole sacre. Regole che spaziano dal divieto assoluto di sposare uomini con i calzini bianchi al monito di non scusarsi mai se si occupa troppo spazio nel mondo.

Diciassette anni dopo, ritroviamo Ginevra a Milano, trentatreenne "tagliente" che disegna gioielli-armatura in un laboratorio semi-industriale, alle prese con una vita che sembra aver smarrito la direzione. Il ritrovamento di un vecchio biglietto e il ritorno al paese d'origine diventano il pretesto per una "riunione di emergenza" con le amiche di sempre. Tra pizze bruciate, gelati alla lavanda e playlist terapeutiche, le protagoniste scoprono che la vera capsula del tempo sono loro stesse, con tutte le versioni di ciò che sono state e di ciò che saranno.

Crescere non è diventare grandi, ma imparare a non crollare ogni volta che qualcosa finisce, scrive l'autrice. Emma Mariani tratteggia con maestria un universo femminile autentico, fatto di fragilità che diventano forza e di un'ironia che funge da scudo contro le amarezze della vita. Il romanzo è un inno alla "tenuta", alla resistenza affettuosa e al valore inestimabile di quelle amiche che portano la colla quando tutto sembra andare a pezzi.

Emma Mariani, nata a Bergamo, lavora nel mondo della comunicazione e delleditoria digitale. Laureata in Scienze Politiche e specializzata con un Master in Marketing e Comunicazione, è socia di Tmedia Digital e dirige DailyMood.it, web magazine dedicato a lifestyle, moda, food culture e tendenze contemporanee. Accanto allattività professionale, coltiva da sempre la scrittura come forma di ricerca personale ed espressiva. Nei suoi romanzi indaga i temi dellidentità, della memoria e dei conflitti interiori, dando vita a personaggi attraversati da trasformazioni profonde e a luoghi che diventano parte viva della narrazione.



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