Dal 16 al 18 aprile 2026 SantArcangelo (PZ) ospiterà lottava edizione di Canta Orsoleo, il festival della canzone organizzato dal Circolo Culturale Lucio Lombardo Radice con il patrocinio del Comune di SantArcangelo e del Programma Operativo Basilicata. La manifestazione si svolgerà presso il Polifunzionale e vedrà protagonisti giovani talenti, esibizioni di categoria Bis e ospiti di rilievo del panorama musicale italiano. Il festival che negli anni è diventato un importante appuntamento per la musica giovanile in Basilicata, unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio, con uno sguardo attento anche alle nuove generazioni di cantanti.



Programma completo

Giovedì 16 aprile  ore 19:30

- Esibizione categoria Bis

- Gruppo **The Voice Generation

- Ospiti:

- Cirigliano Gabriele (vincitore della VII edizione)

- Velia



Venerdì 17 aprile  ore 20:30

- Esibizione categoria Bis

- Gruppo **The Voice Generation

- Ospite: **Dance Passion School



Sabato 18 aprile  ore 20:30

Serata Finale con premiazione dei primi sei classificati che accederanno di diritto agli incontri artistici del Premio Mia Martini 2026/27

Ospiti della serata:

- Davide Marino

- Mariantonietta Bisignano

- Franco Zero che presenta «Give Pace a Change»

Presentano: Gloria e Emanuele



Radio ufficiale dellevento: Bierredue  Basilicata Radio 2



Carlino La Grotta