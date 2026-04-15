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|Canta Orsoleo 2026: al via lVIII edizione
15/04/2026
|Dal 16 al 18 aprile 2026 SantArcangelo (PZ) ospiterà lottava edizione di Canta Orsoleo, il festival della canzone organizzato dal Circolo Culturale Lucio Lombardo Radice con il patrocinio del Comune di SantArcangelo e del Programma Operativo Basilicata. La manifestazione si svolgerà presso il Polifunzionale e vedrà protagonisti giovani talenti, esibizioni di categoria Bis e ospiti di rilievo del panorama musicale italiano. Il festival che negli anni è diventato un importante appuntamento per la musica giovanile in Basilicata, unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio, con uno sguardo attento anche alle nuove generazioni di cantanti.
Programma completo
Giovedì 16 aprile ore 19:30
- Esibizione categoria Bis
- Gruppo **The Voice Generation
- Ospiti:
- Cirigliano Gabriele (vincitore della VII edizione)
- Velia
Venerdì 17 aprile ore 20:30
- Esibizione categoria Bis
- Gruppo **The Voice Generation
- Ospite: **Dance Passion School
Sabato 18 aprile ore 20:30
Serata Finale con premiazione dei primi sei classificati che accederanno di diritto agli incontri artistici del Premio Mia Martini 2026/27
Ospiti della serata:
- Davide Marino
- Mariantonietta Bisignano
- Franco Zero che presenta «Give Pace a Change»
Presentano: Gloria e Emanuele
Radio ufficiale dellevento: Bierredue Basilicata Radio 2
Carlino La Grotta
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