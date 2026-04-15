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Canta Orsoleo 2026: al via lVIII edizione

15/04/2026

Dal 16 al 18 aprile 2026 SantArcangelo (PZ) ospiterà lottava edizione di Canta Orsoleo, il festival della canzone organizzato dal Circolo Culturale Lucio Lombardo Radice con il patrocinio del Comune di SantArcangelo e del Programma Operativo Basilicata. La manifestazione si svolgerà presso il Polifunzionale e vedrà protagonisti giovani talenti, esibizioni di categoria Bis e ospiti di rilievo del panorama musicale italiano. Il festival che negli anni è diventato un importante appuntamento per la musica giovanile in Basilicata, unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio, con uno sguardo attento anche alle nuove generazioni di cantanti.

Programma completo
Giovedì 16 aprile  ore 19:30
- Esibizione categoria Bis
- Gruppo **The Voice Generation
- Ospiti:
- Cirigliano Gabriele (vincitore della VII edizione)
- Velia

Venerdì 17 aprile  ore 20:30
- Esibizione categoria Bis
- Gruppo **The Voice Generation
- Ospite: **Dance Passion School

Sabato 18 aprile  ore 20:30
Serata Finale con premiazione dei primi sei classificati che accederanno di diritto agli incontri artistici del Premio Mia Martini 2026/27
Ospiti della serata:
- Davide Marino
- Mariantonietta Bisignano
- Franco Zero che presenta «Give Pace a Change»
Presentano: Gloria e Emanuele

Radio ufficiale dellevento: Bierredue  Basilicata Radio 2

Carlino La Grotta



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