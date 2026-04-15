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Recensione del libro Lessico per la Repubblica:dal Risorgimento allintegrazione

15/04/2026

Il libro "Lessico per la Repubblica: dal Risorgimento allintegrazione europea" a cura di Maurizio Ridolfi di 919 pagine, edito nel 2026 dal Mulino, ed acuistabile al prezzo di 60 euro, è una opera di saggistica storica e politico-culturale che si propone di analizzare e spiegare il linguaggio politico e istituzionale italiano dallUnità dItalia fino al contesto europeo contemporaneo.
Il libro vuole costruire un lessico della Repubblica italiana, cioè un repertorio di termini, concetti e idee fondamentali per comprendere la storia politica, sociale e istituzionale del Paese e va dal risorgimento cioè dallItalia moderna nel XIX secolo fino allintegrazione europea, coprendo in particolare la nascita dello Stato unitario fino allintegrazione europea con leriodo trasformazioni che si sono verificate in questo periodo di tempo..
Il volume adotta un approccio enciclopedico e lessicografico: ogni voce del lessico è accompagnata da spiegazioni storiche e politiche, collegando concetti chiave come Costituzione, partiti, democrazia, cittadinanza, sovranità e cittadinanza europea.
È pensato per studiosi, studenti e appassionati di storia politica italiana e europea, con lintento di facilitare la comprensione della continuità e dei cambiamenti nella vita politica italiana, e di mostrare come il linguaggio politico rifletta trasformazioni sociali e culturali.
Il linguaggio è strumento e specchio della partecipazione civica e della costruzione della cittadinanza democratica. Il libro funziona quindi sia come strumento di consultazione sia come riflessione sul ruolo delle parole nel definire lidentità politica della Repubblica e il suo rapporto con lEuropaFine modulo.In sintesi, il libro è un ponte tra storia e linguaggio politico, che permette di leggere levoluzione della Repubblica italiana e la sua collocazione in Europa attraverso le parole chiave che lhanno definita.
.Il libro in questione, ha come tesi centrale lidea che la storia politica e culturale italiana possa essere analizzata attraverso il significato e levoluzione di concetti chiave legati alla Repubblica, alla cittadinanza e allidentità nazionale.
In altre parole, lopera propone un lessico concettuale: ogni termine o espressione viene studiato per capire come abbia contribuito a costruire lidea di Repubblica in Italia, dal periodo del Risorgimento fino allintegrazione europea. Il libro sostiene che comprendere questi termini e la loro trasformazione nel tempo è essenziale per capire la cultura politica italiana e il percorso storico che ha portato il Paese dallunità nazionale alla partecipazione allEuropa contemporanea.


Biagio Gugliotta



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