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|Recensione del libro Lessico per la Repubblica:dal Risorgimento allintegrazione
15/04/2026
|Il libro "Lessico per la Repubblica: dal Risorgimento allintegrazione europea" a cura di Maurizio Ridolfi di 919 pagine, edito nel 2026 dal Mulino, ed acuistabile al prezzo di 60 euro, è una opera di saggistica storica e politico-culturale che si propone di analizzare e spiegare il linguaggio politico e istituzionale italiano dallUnità dItalia fino al contesto europeo contemporaneo.
Il libro vuole costruire un lessico della Repubblica italiana, cioè un repertorio di termini, concetti e idee fondamentali per comprendere la storia politica, sociale e istituzionale del Paese e va dal risorgimento cioè dallItalia moderna nel XIX secolo fino allintegrazione europea, coprendo in particolare la nascita dello Stato unitario fino allintegrazione europea con leriodo trasformazioni che si sono verificate in questo periodo di tempo..
Il volume adotta un approccio enciclopedico e lessicografico: ogni voce del lessico è accompagnata da spiegazioni storiche e politiche, collegando concetti chiave come Costituzione, partiti, democrazia, cittadinanza, sovranità e cittadinanza europea.
È pensato per studiosi, studenti e appassionati di storia politica italiana e europea, con lintento di facilitare la comprensione della continuità e dei cambiamenti nella vita politica italiana, e di mostrare come il linguaggio politico rifletta trasformazioni sociali e culturali.
Il linguaggio è strumento e specchio della partecipazione civica e della costruzione della cittadinanza democratica. Il libro funziona quindi sia come strumento di consultazione sia come riflessione sul ruolo delle parole nel definire lidentità politica della Repubblica e il suo rapporto con lEuropaFine modulo.In sintesi, il libro è un ponte tra storia e linguaggio politico, che permette di leggere levoluzione della Repubblica italiana e la sua collocazione in Europa attraverso le parole chiave che lhanno definita.
.Il libro in questione, ha come tesi centrale lidea che la storia politica e culturale italiana possa essere analizzata attraverso il significato e levoluzione di concetti chiave legati alla Repubblica, alla cittadinanza e allidentità nazionale.
In altre parole, lopera propone un lessico concettuale: ogni termine o espressione viene studiato per capire come abbia contribuito a costruire lidea di Repubblica in Italia, dal periodo del Risorgimento fino allintegrazione europea. Il libro sostiene che comprendere questi termini e la loro trasformazione nel tempo è essenziale per capire la cultura politica italiana e il percorso storico che ha portato il Paese dallunità nazionale alla partecipazione allEuropa contemporanea.
Biagio Gugliotta
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