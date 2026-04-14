Ha preso il via domenica a Lagonegro e si concluderà il 22 aprile il tour culinario Timeless Basilicata: dove il tempo sembra fermarsi alla scoperta dei sapori autentici della Basilicata organizzato dal pluripremiato chef lucano Luigi Diotaiuti. A prendervi parte un gruppo selezionato di clienti e amici di Diotaiuti, filantropo e proprietario del ristorante Al Tiramisù di Washington DC che, negli anni, hanno imparato ad apprezzare i sapori autentici della Lucania. Per 10 giorni visitatori americani- racconta lo chef fondatore della Luigi Diotaiuti Foundation - vivranno immersi nella terra che ha ispirato i loro piatti preferiti. Obiettivo del tour è quello di valorizzare le tradizioni, la cultura e la sostenibilità della Basilicata . La cucina lucana è cultura, storia, sostenibilità e bellezza- spiega Diotaiuti- poiché la Basilicata ha ospitato alcuni dei primi insediamenti umani in Italia, rappresenta il luogo ideale per approfondire la storia della cucina e, più in generale, della cultura italiana. Con questo tour Diotaiuti, nato in una fattoria a Lagonegro, si propone di insegnare direttamente agli ospiti americani come una relazione sana e simbiotica tra esseri umani, piante e animali possa contribuire a creare un pianeta e una società più sani: una visione che è anche alla base della missione della sua fondazione. Da tempo infatti la Luigi Diotaiuti Foundation promuove il rispetto per gli agricoltori e le loro condizioni di vita, per gli animali, e per ricette e pratiche a rischio di estinzione. Il tour sottolinea inoltre limportanza della biodiversità e della sostenibilità, mostrando come gli agricoltori italiani contemporanei riescano a coniugare tradizione e innovazione tecnologica per costruire un futuro migliore. Oggi lItalia accoglie oltre 75 milioni di visitatori allanno. Molti viaggiatori americani hanno già visitato le principali città e attrazioni turistiche. Ciò che cercano ora è lopportunità di vivere la quotidianità italiana, meno accessibile agli stranieri. Vogliono non solo assaporare prodotti riconosciuti dallUnesco, ma comprenderne davvero lunicità- aggiunge Diotaiuti- è per questo che sono lieto di proporre il tour Timeless Basilicata e auspico di ampliarlo ulteriormente in futuro. Oltre a poter spuntare dalla propria lista dei desideri esperienze come la visita ai celebri Sassi di Matera, corsi di panificazione a Matera e la scoperta dei Trulli in Puglia, i partecipanti avranno lopportunità di produrre formaggio insieme alla famiglia dello chef, ambasciatore di due mondi, presso il caseificio Casirino, raccogliere fragole, visitare i ristoranti preferiti di Diotaiuti e partecipare al Pasta Lab, laboratorio di ricerca e sperimentazione dedicato alla pasta italiana, volto a valorizzare tecniche e materie prime tradizionali. Si tratta di uno degli eventi annuali più apprezzati organizzati dalla Luigi Diotaiuti Foundation. Gli ospiti americani potranno inoltre mungere capre, partecipare a degustazioni guidate di vini e concedersi persino una spa al miele, tra le numerose esperienze proposte. Il settore agroalimentare è il più importante per leconomia italiana. Considerando che linteresse degli americani per lItalia è più alto che mai, questo è il momento ideale per nutrire i loro palati con pratiche e sapori autentici, sottolinea lo chef Diotaiuti, che nel suo ristorante americano ha ospitato personalità come lex primo ministro italiano Mario Monti, Tony Blair e Hillary Clinton, e attori del calibro di George Clooney, Michael Douglas e Julia Roberts. Timeless Basilicata non è solo un tour enogastronomico, ma rappresenta la missione di vita di un emigrato che ha vissuto 36 anni a Washington, senza mai dimenticare le proprie radici. Con questo progetto - sottolinea lo chef - ho trovato un modo per riportare i miei ospiti americani in Lucania insieme a me. La Luigi Diotaiuti Foundation nasce con lobiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio rurale e culturale attraverso iniziative mirate. Lavora attivamente per educare le nuove generazioni e sensibilizzare il pubblico sullimportanza di pratiche sostenibili e rispettose dellambiente. La fondazione ha inoltre prodotto il docufilm Transumanza: unantica pratica con valori moderni, premiato con il Golden Leaf allItalia Green Film Festival e disponibile su Amazon Prime Video, che racconta lantico rito e il profondo legame tra uomo, natura e cultura.