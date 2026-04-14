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|Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura
14/04/2026
|Si è conclusa domenica 12 aprile la visita istituzionale a Matera della delegazione ufficiale della città di Tetouan, composta da Anas El Yamlahi, coordinatore generale del progetto "Tetuán, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo"; Amina Bourjila, rappresentante del Comune di Tetouan; Mehdi Zouak, direttore dell'Istituto Nazionale di Belle Arti; Bouabid Bouzid, artista plastico; e Jenane Zuaqui, esponente dell'associazionismo. La città marocchina condivide con Matera il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Nei tre giorni di permanenza in città, la delegazione ha incontrato le principali istituzioni locali. Giovedì 9 aprile nel Palazzo Municipale e nella sede della Fondazione Matera Basilicata 2019. Venerdì 10 aprile, presso l'Open Space Basilicata di Piazza Vittorio Veneto, i delegati hanno incontrato gli operatori turistici della città in un incontro organizzato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, occasione di confronto diretto sulle potenzialità turistiche delle due città nel quadro del titolo MCCD 2026. Sabato 11 aprile la delegazione ha incontrato inoltre la giunta e i consiglieri comunali nel Palazzo Municipale.
Il programma ha incluso visite ai principali luoghi della città e ai principali siti culturali, allIstituto Centrale per il Restauro di Matera, ai Musei Nazionali di Matera, consentendo ai delegati di Tetouan di conoscere direttamente il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Matera.
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