Nuovo passo per la tutela del patrimonio naturale lucano: lWWF Costa Ionica Lucana ha annunciato la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), formalizzato l11 aprile 2026 presso il Centro Visite del Bosco Pantano di Policoro.



Il nuovo organismo nasce nellambito del progetto di conservazione e valorizzazione della Riserva Regionale Orientata e riunisce competenze accademiche e scientifiche per rafforzare la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il CTS avrà funzione propositiva e consultiva a supporto delle attività di ricerca, pianificazione e gestione ambientale.



Segue comunicato stampa.



I responsabili dellAssociazione WWF Costa Ionica Lucana, comunicano che in data 11 aprile 2026 presso la sede del Centro Visite

del Bosco Pantano in Policoro, si è costituito il gruppo di lavoro denominato Comitato Tecnico Scientifico, in breve CTS, secondo

esigenze interne e delibera del consiglio direttivo del 30 dicembre 2025.

Tutto questo a pochi giorni dallavvenuta consegna dei lavori e avvio dellimportante progetto di conservazione e fruizione della

Riserva Regionale Orientata, alla presenza dellAssessore allAmbiente di Basilicata dott.ssa Laura Mongiello e funzionari del

Dipartimento, partner rappresentanti del WWF Italia, WWF Costa Ionica Lucana e Università di Basilicata, e la stessa Impresa

esecutrice dei lavori.

La costituzione di tale autorevole organismo si è resa doverosa al fine di una necessaria e maggiore attenzione, grazie ad

indispensabili e diversificate competenze, obiettivo prioritario verso una puntuale tutela del fragilissimo e inestimabile patrimonio

naturalistico.

LAssociazione WWF Costa Ionica di Policoro, operante da decenni nel settore della conservazione e dellEducazione Ambientale, si è

resa promotrice del citato CTS al fine di garantire e collaborare, con maggiore competenza e rigore scientifico, nelle diverse finalità

e progetti di tutela, nonché a garanzia di azioni più naturali e sostenibili a salvaguardia di un prezioso patrimonio comune quale la

Riserva Regionale Orientata del Bosco di Policoro e del litorale Ionico e Tirrenico di Basilicata.

Il nascente Comitato avrà funzione propositiva e consultiva nei diversi ambiti e tematiche ambientali, culturali e del paesaggio,

nonché nella conservazione della biodiversità e dei suoi fragili ecosistemi. Attraverso azioni che mirano alla tutela del territorio, ci si

avvarrà della ricerca scientifica quale contrasto alle minacce ambientali; inoltre promuoverà luso sostenibile delle risorse

energetiche, naturali e il conseguente contrasto allinquinamento e uso irrazionale delle risorse.

Compito del Comitato, sarà quindi quello di favorire un efficace raccordo tra gli obiettivi progettuali e gestionali dellAssociazione, ai

fabbisogni di tutela, conservazione e pianificazione territoriale, attraverso le diverse professionalità che lo compongono, a supporto

di Enti pubblici, Amministrazioni e Istituti presenti sul territorio regionale, nazionale e dellarea mediterranea.

I membri fondatori di tale organismo, nelle forme e secondo i regolamenti condivisi, sono individuati nelle seguenti figure

accademiche, scientifiche e professionali:

 Mario Bentivenga  Docente di Geologia  Università di Basilicata - UniBas  Pz.

 Domenico Cardinale  Biologo Ambientale - ricercatore UniBa e Centro WWF Bosco Pantano Policoro  Mt.

 Roberto Carlucci  Docente di Ecologia  Università di Bari  UniBa  Ba.

 Manuel Chiappetta  Operatore Tecnico Subacqueo e Palombaro  Maratea  Pz.

 Gianluca Cirelli  Biologo Marino  Ricercatore responsabile scientifico - Centro WWF Costa Ionica Policoro  Mt.

 Antonio Di Bello  Docente di Medicina Veterinaria - Responsabile Sea Turtles Clinic  UniBa  Ba.

 Simonetta Fascetti  Già Docente di Botanica Forestale  UniBas  Pz.

 Luigi Forte  Docente di Botanica ambientale e applicata - UniBa  Ba

 Michele Greco  Docente di Meccanica dei Fluidi e Idraulica Marittima e Costiera  UniBas  Pz

 Francesco Martorella  Docente di Archeologia - UniBas  Pz.

 Domenica Mirauda  Docente di Idraulica  UniBas  Pz.

 Giuseppe Misano  Già Docente di Botanica UNI-Roma e Collaboratore  UniBas  Pz.

 Erika Ottone  Veterinaria - Faunista  Parco Regionale Gallipoli Cognato - Associazione WWF Costa Ionica  Mt.

 Francesco Ripullone  Docente di Ecologia  Foreste e Cambiamenti Climatici  UniBas  Pz.

 Annalisa Santulli  Architetto ambientale ed esperta progettuale - Associazione WWF Costa Ionica  Mt.