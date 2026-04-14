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WWF Costa Ionica Lucana: nasce il Comitato Tecnico Scientifico per la tutela del Bosco Pantano

14/04/2026

Nuovo passo per la tutela del patrimonio naturale lucano: lWWF Costa Ionica Lucana ha annunciato la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), formalizzato l11 aprile 2026 presso il Centro Visite del Bosco Pantano di Policoro.

Il nuovo organismo nasce nellambito del progetto di conservazione e valorizzazione della Riserva Regionale Orientata e riunisce competenze accademiche e scientifiche per rafforzare la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il CTS avrà funzione propositiva e consultiva a supporto delle attività di ricerca, pianificazione e gestione ambientale.

Segue comunicato stampa.

I responsabili dellAssociazione WWF Costa Ionica Lucana, comunicano che in data 11 aprile 2026 presso la sede del Centro Visite
del Bosco Pantano in Policoro, si è costituito il gruppo di lavoro denominato Comitato Tecnico Scientifico, in breve CTS, secondo
esigenze interne e delibera del consiglio direttivo del 30 dicembre 2025.
Tutto questo a pochi giorni dallavvenuta consegna dei lavori e avvio dellimportante progetto di conservazione e fruizione della
Riserva Regionale Orientata, alla presenza dellAssessore allAmbiente di Basilicata dott.ssa Laura Mongiello e funzionari del
Dipartimento, partner rappresentanti del WWF Italia, WWF Costa Ionica Lucana e Università di Basilicata, e la stessa Impresa
esecutrice dei lavori.
La costituzione di tale autorevole organismo si è resa doverosa al fine di una necessaria e maggiore attenzione, grazie ad
indispensabili e diversificate competenze, obiettivo prioritario verso una puntuale tutela del fragilissimo e inestimabile patrimonio
naturalistico.
LAssociazione WWF Costa Ionica di Policoro, operante da decenni nel settore della conservazione e dellEducazione Ambientale, si è
resa promotrice del citato CTS al fine di garantire e collaborare, con maggiore competenza e rigore scientifico, nelle diverse finalità
e progetti di tutela, nonché a garanzia di azioni più naturali e sostenibili a salvaguardia di un prezioso patrimonio comune quale la
Riserva Regionale Orientata del Bosco di Policoro e del litorale Ionico e Tirrenico di Basilicata.
Il nascente Comitato avrà funzione propositiva e consultiva nei diversi ambiti e tematiche ambientali, culturali e del paesaggio,
nonché nella conservazione della biodiversità e dei suoi fragili ecosistemi. Attraverso azioni che mirano alla tutela del territorio, ci si
avvarrà della ricerca scientifica quale contrasto alle minacce ambientali; inoltre promuoverà luso sostenibile delle risorse
energetiche, naturali e il conseguente contrasto allinquinamento e uso irrazionale delle risorse.
Compito del Comitato, sarà quindi quello di favorire un efficace raccordo tra gli obiettivi progettuali e gestionali dellAssociazione, ai
fabbisogni di tutela, conservazione e pianificazione territoriale, attraverso le diverse professionalità che lo compongono, a supporto
di Enti pubblici, Amministrazioni e Istituti presenti sul territorio regionale, nazionale e dellarea mediterranea.
I membri fondatori di tale organismo, nelle forme e secondo i regolamenti condivisi, sono individuati nelle seguenti figure
accademiche, scientifiche e professionali:
 Mario Bentivenga  Docente di Geologia  Università di Basilicata - UniBas  Pz.
 Domenico Cardinale  Biologo Ambientale - ricercatore UniBa e Centro WWF Bosco Pantano Policoro  Mt.
 Roberto Carlucci  Docente di Ecologia  Università di Bari  UniBa  Ba.
 Manuel Chiappetta  Operatore Tecnico Subacqueo e Palombaro  Maratea  Pz.
 Gianluca Cirelli  Biologo Marino  Ricercatore responsabile scientifico - Centro WWF Costa Ionica Policoro  Mt.
 Antonio Di Bello  Docente di Medicina Veterinaria - Responsabile Sea Turtles Clinic  UniBa  Ba.
 Simonetta Fascetti  Già Docente di Botanica Forestale  UniBas  Pz.
 Luigi Forte  Docente di Botanica ambientale e applicata - UniBa  Ba
 Michele Greco  Docente di Meccanica dei Fluidi e Idraulica Marittima e Costiera  UniBas  Pz
 Francesco Martorella  Docente di Archeologia - UniBas  Pz.
 Domenica Mirauda  Docente di Idraulica  UniBas  Pz.
 Giuseppe Misano  Già Docente di Botanica UNI-Roma e Collaboratore  UniBas  Pz.
 Erika Ottone  Veterinaria - Faunista  Parco Regionale Gallipoli Cognato - Associazione WWF Costa Ionica  Mt.
 Francesco Ripullone  Docente di Ecologia  Foreste e Cambiamenti Climatici  UniBas  Pz.
 Annalisa Santulli  Architetto ambientale ed esperta progettuale - Associazione WWF Costa Ionica  Mt.



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