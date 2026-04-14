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|WWF Costa Ionica Lucana: nasce il Comitato Tecnico Scientifico per la tutela del Bosco Pantano
14/04/2026
|Nuovo passo per la tutela del patrimonio naturale lucano: lWWF Costa Ionica Lucana ha annunciato la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), formalizzato l11 aprile 2026 presso il Centro Visite del Bosco Pantano di Policoro.
Il nuovo organismo nasce nellambito del progetto di conservazione e valorizzazione della Riserva Regionale Orientata e riunisce competenze accademiche e scientifiche per rafforzare la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il CTS avrà funzione propositiva e consultiva a supporto delle attività di ricerca, pianificazione e gestione ambientale.
Segue comunicato stampa.
I responsabili dellAssociazione WWF Costa Ionica Lucana, comunicano che in data 11 aprile 2026 presso la sede del Centro Visite
del Bosco Pantano in Policoro, si è costituito il gruppo di lavoro denominato Comitato Tecnico Scientifico, in breve CTS, secondo
esigenze interne e delibera del consiglio direttivo del 30 dicembre 2025.
Tutto questo a pochi giorni dallavvenuta consegna dei lavori e avvio dellimportante progetto di conservazione e fruizione della
Riserva Regionale Orientata, alla presenza dellAssessore allAmbiente di Basilicata dott.ssa Laura Mongiello e funzionari del
Dipartimento, partner rappresentanti del WWF Italia, WWF Costa Ionica Lucana e Università di Basilicata, e la stessa Impresa
esecutrice dei lavori.
La costituzione di tale autorevole organismo si è resa doverosa al fine di una necessaria e maggiore attenzione, grazie ad
indispensabili e diversificate competenze, obiettivo prioritario verso una puntuale tutela del fragilissimo e inestimabile patrimonio
naturalistico.
LAssociazione WWF Costa Ionica di Policoro, operante da decenni nel settore della conservazione e dellEducazione Ambientale, si è
resa promotrice del citato CTS al fine di garantire e collaborare, con maggiore competenza e rigore scientifico, nelle diverse finalità
e progetti di tutela, nonché a garanzia di azioni più naturali e sostenibili a salvaguardia di un prezioso patrimonio comune quale la
Riserva Regionale Orientata del Bosco di Policoro e del litorale Ionico e Tirrenico di Basilicata.
Il nascente Comitato avrà funzione propositiva e consultiva nei diversi ambiti e tematiche ambientali, culturali e del paesaggio,
nonché nella conservazione della biodiversità e dei suoi fragili ecosistemi. Attraverso azioni che mirano alla tutela del territorio, ci si
avvarrà della ricerca scientifica quale contrasto alle minacce ambientali; inoltre promuoverà luso sostenibile delle risorse
energetiche, naturali e il conseguente contrasto allinquinamento e uso irrazionale delle risorse.
Compito del Comitato, sarà quindi quello di favorire un efficace raccordo tra gli obiettivi progettuali e gestionali dellAssociazione, ai
fabbisogni di tutela, conservazione e pianificazione territoriale, attraverso le diverse professionalità che lo compongono, a supporto
di Enti pubblici, Amministrazioni e Istituti presenti sul territorio regionale, nazionale e dellarea mediterranea.
I membri fondatori di tale organismo, nelle forme e secondo i regolamenti condivisi, sono individuati nelle seguenti figure
accademiche, scientifiche e professionali:
Mario Bentivenga Docente di Geologia Università di Basilicata - UniBas Pz.
Domenico Cardinale Biologo Ambientale - ricercatore UniBa e Centro WWF Bosco Pantano Policoro Mt.
Roberto Carlucci Docente di Ecologia Università di Bari UniBa Ba.
Manuel Chiappetta Operatore Tecnico Subacqueo e Palombaro Maratea Pz.
Gianluca Cirelli Biologo Marino Ricercatore responsabile scientifico - Centro WWF Costa Ionica Policoro Mt.
Antonio Di Bello Docente di Medicina Veterinaria - Responsabile Sea Turtles Clinic UniBa Ba.
Simonetta Fascetti Già Docente di Botanica Forestale UniBas Pz.
Luigi Forte Docente di Botanica ambientale e applicata - UniBa Ba
Michele Greco Docente di Meccanica dei Fluidi e Idraulica Marittima e Costiera UniBas Pz
Francesco Martorella Docente di Archeologia - UniBas Pz.
Domenica Mirauda Docente di Idraulica UniBas Pz.
Giuseppe Misano Già Docente di Botanica UNI-Roma e Collaboratore UniBas Pz.
Erika Ottone Veterinaria - Faunista Parco Regionale Gallipoli Cognato - Associazione WWF Costa Ionica Mt.
Francesco Ripullone Docente di Ecologia Foreste e Cambiamenti Climatici UniBas Pz.
Annalisa Santulli Architetto ambientale ed esperta progettuale - Associazione WWF Costa Ionica Mt.
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