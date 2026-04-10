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|Fantastico Medioevo, al via le attività nelle scuole fra creatività e approfondimento
10/04/2026
|Grazie alla collaborazione con lUfficio scolastico regionale di Basilicata, si allarga anche alle scuole del Vulture Melfese e Alto Bradano il progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.
Da oggi sono infatti aperti i bandi di concorso Medioevo Fantastico rivolti alle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado dei 12 comuni sottoscrittori del protocollo dintesa Fantastico Medioevo, Acerenza, Atella, Avigliano, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Venosa. In particolare, per le scuole Primarie è stato progettato il concorso di disegno, per le Secondarie di primo grado quello di illustrazione e scrittura creativa, per le Secondarie di secondo grado quello di cortometraggio, con lobiettivo di promuovere fra i più giovani la conoscenza del Medioevo lucano attraverso i linguaggi della creatività.
Alle classi vincitrici, che saranno annunciate il prossimo 18 maggio, verranno assegnati premi speciali: giochi componibili e libri illustrati pop-up a tema Medioevo per le Primarie, giochi da tavolo e fumetti a tema Medioevo per le Secondarie di primo grado, laboratori di cinematografia, creative design, modellazione 3D, fotografia per smartphone per le Secondarie di secondo grado.
Le premiazioni degli studenti delle scuole di Primarie e Secondarie di I grado si svolgeranno negli stessi istituti/plessi delle classi vincitrici, mentre gli studenti delle Secondarie di II grado saranno chiamati a partecipare ad una giornata a loro dedicata in uno dei castelli del Vulture Melfese e Alto Bradano dove, insieme alle premiazioni, avranno la possibilità di essere protagonisti di un gioco sul tema Medioevo Fantastico.
Alle scuole Secondarie di II grado è inoltre rivolto un ciclo di incontri con gli autori della collana Fantastico Medioevo realizzata con Editori Laterza. Nel primo appuntamento, in programma lunedì 13 aprile allIstituto Superiore "Gasparrini Righetti" di Melfi, saranno presentati i volumi Merli, aquile e falchi. Itinerari tra i castelli di Federico II del prof. Fulvio Delle Donne, curatore della collana e direttore scientifico di Fantastico Medioevo, e "Melfi 1231. Federico II e lemanazione della Costituzione" dello storico del diritto Ortensio Zecchino. Gli incontri proseguiranno fino a maggio, per poi riprendere fra settembre e dicembre. Agli studenti saranno distribuiti i volumi presentati.
Il lavoro con le scuole proseguirà anche nel nuovo anno scolastico, in vista delle celebrazioni per lAnno europeo dei Normanni del 2027.
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