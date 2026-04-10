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APT Basilicata e Parco di Gallipoli Cognato a Open  Outdoor Experiences 2026

10/04/2026

LAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata partecipa, insieme al Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, alla quarta edizione di Open  Outdoor Experiences, il Salone del turismo e delle attività allaria aperta in programma dal 10 al 12 aprile 2026 presso lex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum (SA).

La manifestazione, che secondo gli organizzatori alla scorsa edizione ha registrato oltre 14.000 presenze, si conferma appuntamento di riferimento per il turismo esperienziale e sostenibile, con un focus privilegiato sulle aree interne, i borghi e i cammini.



La Basilicata, anche questanno, porta a Open  Outdoor Experiences, unofferta distintiva di percorsi naturalistici, cammini storici e paesaggi incontaminati che la collocano tra le mete più attrattive del turismo lento in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.00, il direttore generale dellAPT, Margherita Sarli, interviene nel panel istituzionale Governance e Territori: I Cammini del Sud come Volano di Coesione nelle Aree Interne, portando al dibattito il modello lucano: una governance integrata dei cammini capace di generare coesione territoriale e nuove opportunità di sviluppo per le comunità dellentroterra.




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