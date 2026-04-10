10/04/2026 - Musicamanovella: esce Montmartre, il nuovo singolo tra indie, pop e atmosfere

È uscito il 10 aprile il nuovo singolo della band lucana, scritto da Rocco Spagnoletta e prodotto da Rocco Spagnoletta e Domenico Gruosso, disponibile su tutti gli store digitali.



Si intitola Montmartre e dona ancora una volta una veste nuova alla b...-->continua