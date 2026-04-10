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|APT Basilicata e Parco di Gallipoli Cognato a Open Outdoor Experiences 2026
10/04/2026
|LAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata partecipa, insieme al Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, alla quarta edizione di Open Outdoor Experiences, il Salone del turismo e delle attività allaria aperta in programma dal 10 al 12 aprile 2026 presso lex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum (SA).
La manifestazione, che secondo gli organizzatori alla scorsa edizione ha registrato oltre 14.000 presenze, si conferma appuntamento di riferimento per il turismo esperienziale e sostenibile, con un focus privilegiato sulle aree interne, i borghi e i cammini.
La Basilicata, anche questanno, porta a Open Outdoor Experiences, unofferta distintiva di percorsi naturalistici, cammini storici e paesaggi incontaminati che la collocano tra le mete più attrattive del turismo lento in Italia.
Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.00, il direttore generale dellAPT, Margherita Sarli, interviene nel panel istituzionale Governance e Territori: I Cammini del Sud come Volano di Coesione nelle Aree Interne, portando al dibattito il modello lucano: una governance integrata dei cammini capace di generare coesione territoriale e nuove opportunità di sviluppo per le comunità dellentroterra.
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