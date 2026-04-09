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|Pittella: Claudio Coviello un esempio di eccellenza lucana''
9/04/2026
|Il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento della Presidenza, Claudio Coviello, Primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano e originario di Potenza. Un incontro che si inserisce nel quadro delle iniziative istituzionali volte a valorizzare le eccellenze lucane e a rinsaldare il legame tra il territorio e i suoi protagonisti affermatisi a livello internazionale.
Accogliere Claudio Coviello in questa sede istituzionale ha affermato a margine dellincontro - rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Il suo percorso, costruito con rigore, talento e una straordinaria determinazione, è la dimostrazione concreta di come le energie migliori della nostra terra possano affermarsi nei contesti più prestigiosi a livello internazionale. La Basilicata continua a esprimere eccellenze capaci di distinguersi nel mondo e di diventare ambasciatrici dei nostri valori più autentici. Il suo successo non è soltanto personale, ma assume un significato collettivo: parla ai nostri giovani, indica loro che investire nella formazione, nella disciplina e nella passione può aprire orizzonti importanti. Allo stesso tempo, interpella le istituzioni, chiamate a creare condizioni sempre più favorevoli affinché questi percorsi possano nascere e svilupparsi anche partendo dal nostro territorio.
Lincontro di oggi - ha sottolineato Pittella consegnando una targa al giovane potentino, assume il valore simbolico di un riconoscimento istituzionale a una carriera costruita con rigore e passione, ma anche di uno stimolo a rafforzare il dialogo tra istituzioni e protagonisti della cultura, affinché esperienze di successo possano tradursi in occasioni di sviluppo per lintera comunità regionale.
Claudio Coviello ha espresso gratitudine per laccoglienza e il riconoscimento ricevuto nella sua terra. Tra tutti i riconoscimenti che ho avuto, quello di oggi ha un significato speciale. Essere premiati nella propria regione è per me e per la mia famiglia fonte di grande emozione e soddisfazione. Ai giovani voglio dire che il talento è importante, ma non basta: servono testa, passione e sacrificio. Ogni ora di allenamento, ogni rinuncia e ogni momento di impegno contribuiscono a costruire il percorso verso gli obiettivi. È la combinazione di talento, disciplina e dedizione che permette di realizzare i propri sogni, anche nei contesti più prestigiosi del mondo.
Allincontro era presente la Direttrice dellApt, Margherita Sarli che si è congratulata con Coviello per i risultati ottenuti nella sua brillante carriera.
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