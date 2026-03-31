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|Consapevolezza dellautismo in Basilicata con focus sulle buone pratiche
31/03/2026
|Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dellAutismo, istituita nel 2007 dallAssemblea Generale dellONU, come ricorrenza per richiamare lattenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Nei giorni che precedono e seguono il 2 aprile, le Associazioni organizzano una serie di eventi e di incontri destinati alla cittadinanza e ai propri associati per riflettere sulle tematiche legate allautismo e contribuire a creare consapevolezza. Non si tratta di una festa, ma di momenti di confronto, che garantiscano una crescita della comunità. Anche questanno la Stanza Blu per Autismo in Consiglio regionale della Basilicata invece di chiedere ai principali monumenti della regione di illuminarsi di blu, ha preferito confrontarsi e proporre delle buone pratiche.
Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi) e spesso oggi la diagnosi arriva tardi o molte volte non si ha il coraggio di affrontarlo, le associazioni aderenti a F.I.S.H. Basilicata si impegnano quotidianamente a superare ed incoraggiare questi momenti di confronto
Le ultime stime fatte dallIstituto Superiore di Sanità rivelano che in Italia il disturbo dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77 e in generale circa 500 mila persone. Limpegno a ricordare la Giornata Mondiale della Consapevolezza dellAutismo non si ferma neppure questanno. ALA, ANFFAS Policoro, ANFFAS Venosa Area Nord Lucania, A.N.G.S.A. Basilicata e VIVIAMO INSIEME continuano a riflettere e a mantenere alta lattenzione sulla questione. Tanti gli argomenti che il 2 aprile potevano essere affrontati , ma questanno visto che l'anno scorso la Provincia di Matera era rientrata come provincia sperimentale dell'applicazione del Dlgs 62/2024 sul Progetto di Vita, e da Marzo è rientrata quella di Potenza , abbiamo ritenuto utile portare all'attenzione una buona prassi realizzata da Francesco Crisafulli del Comune di Bologna Dipartimento welfare e promozione del benessere di comunità Settore servizio sociale UO Servizio Sociale per la Disabilità Est e Ovest.
La conferenza stampa con illustrazione di questa buona prassi avverrà presso Sala 3 Palazzo del Consiglio Regionale Piano Terra, alle ore 11:00
A questo Momento di Confronto avremo la partecipazione da Remoto del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli ore 12:00. Saranno presenti Presidente del Consiglio Regionale , Assessore alle Politiche alla Salute e della Famiglia , Assessore Ambiente , Assessore alle Politiche Agricole, Assessore alle Infrastrutture, Garante per la Disabilità , Garante Infanzia , Consiglieri Regionali, Ambiti Socio Territoriali e Ordini Professionali.
Liniziativa fornirà uno spunto e la possibilità di mettere in atto delle azioni di coinvolgimento di tutti gli attori ma lobiettivo è quello di porre sempre più al centro la persona, così come oggi è ribadito con forza dallattuale recente normativa collegata alla riforma in materia di disabilità.
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