Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dellAutismo, istituita nel 2007 dallAssemblea Generale dellONU, come ricorrenza per richiamare lattenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Nei giorni che precedono e seguono il 2 aprile, le Associazioni organizzano una serie di eventi e di incontri destinati alla cittadinanza e ai propri associati per riflettere sulle tematiche legate allautismo e contribuire a creare consapevolezza. Non si tratta di una festa, ma di momenti di confronto, che garantiscano una crescita della comunità. Anche questanno la Stanza Blu per Autismo in Consiglio regionale della Basilicata invece di chiedere ai principali monumenti della regione di illuminarsi di blu, ha preferito confrontarsi e proporre delle buone pratiche.



Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi) e spesso oggi la diagnosi arriva tardi o molte volte non si ha il coraggio di affrontarlo, le associazioni aderenti a F.I.S.H. Basilicata si impegnano quotidianamente a superare ed incoraggiare questi momenti di confronto



Le ultime stime fatte dallIstituto Superiore di Sanità rivelano che in Italia il disturbo dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77 e in generale circa 500 mila persone. Limpegno a ricordare la Giornata Mondiale della Consapevolezza dellAutismo non si ferma neppure questanno. ALA, ANFFAS Policoro, ANFFAS Venosa Area Nord Lucania, A.N.G.S.A. Basilicata e VIVIAMO INSIEME continuano a riflettere e a mantenere alta lattenzione sulla questione. Tanti gli argomenti che il 2 aprile potevano essere affrontati , ma questanno visto che l'anno scorso la Provincia di Matera era rientrata come provincia sperimentale dell'applicazione del Dlgs 62/2024 sul Progetto di Vita, e da Marzo è rientrata quella di Potenza , abbiamo ritenuto utile portare all'attenzione una buona prassi realizzata da Francesco Crisafulli del Comune di Bologna Dipartimento welfare e promozione del benessere di comunità Settore servizio sociale UO Servizio Sociale per la Disabilità Est e Ovest.



La conferenza stampa con illustrazione di questa buona prassi avverrà presso Sala 3 Palazzo del Consiglio Regionale Piano Terra, alle ore 11:00





A questo Momento di Confronto avremo la partecipazione da Remoto del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli ore 12:00. Saranno presenti Presidente del Consiglio Regionale , Assessore alle Politiche alla Salute e della Famiglia , Assessore Ambiente , Assessore alle Politiche Agricole, Assessore alle Infrastrutture, Garante per la Disabilità , Garante Infanzia , Consiglieri Regionali, Ambiti Socio Territoriali e Ordini Professionali.





Liniziativa fornirà uno spunto e la possibilità di mettere in atto delle azioni di coinvolgimento di tutti gli attori ma lobiettivo è quello di porre sempre più al centro la persona, così come oggi è ribadito con forza dallattuale recente normativa collegata alla riforma in materia di disabilità.