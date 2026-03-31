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|''Nemoli 900'', la storia del Novecento diventa progetto di public history
31/03/2026
|Si è svolto lo scorso 28 marzo, presso la sala consiliare di Nemoli, lincontrolaboratorio di public history Nemoli 900: un esperimento di storia pubblica nella comunità della Valle del Noce.
A seguire i lavori è stato il team della Cattedra di Storia contemporanea dellUniversità degli Studi della Basilicata, nellambito del progetto di ricerca dedicato al Novecento di questa comunità della valle del fiume Noce.
Nemoli 900 è unidea museale che, attraverso le più recenti acquisizioni teoriche e pratiche della public history, si propone come ponte tra ricerca scientifica, divulgazione culturale e valorizzazione del territorio, nonché del suo patrimonio materiale e immateriale.
Il fulcro della proposta è la storia di Nemoli nel XX secolo, con le sue trasformazioni, i suoi protagonisti e le sue vicende, in un intreccio tra dimensione globale e locale. Lintero lavoro sarà inserito nellambito dellallestimento museale presso Palazzo Filizzola, dove sarà presente anche una mostra dedicata a Leonardo da Vinci.
Tramite una nota social, Antonello Lombardi ha dichiarato:
Oggi abbiamo riservato ai professori Verrastro, Cassino, Fasanella e La Regina, della Cattedra di Storia contemporanea dellUniversità degli Studi della Basilicata, la giusta e doverosa accoglienza. Lincontro, dedicato alla divulgazione del progetto Nemoli 900, inserito nellambito dellallestimento museale di prossima apertura a Palazzo Filizzola, è stato molto interessante e di grande spessore. Ha suscitato la curiosità e linteresse del numeroso pubblico presente, che ringraziamo anche per la collaborazione mostrata durante il laboratorio di public history.
Sono davvero felice per questo incontro commenta il sindaco di Nemoli, Mimmo Carlomagno, in unintervista a Mario Lamboglia dellEco di Basilicata perché stiamo partendo bene. Abbiamo fatto bene a coinvolgere questi professionisti e docenti dellUnibas, che oggi ci hanno dimostrato tutta la loro competenza. È importante la memoria storica e quindi la sezione dedicata alle storie locali arricchirà sicuramente la struttura museale.
Il professor Cassino ha invece sottolineato limportanza del lavoro archivistico e della memoria collettiva, di cui lincontro odierno ha rappresentato un significativo esempio.
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