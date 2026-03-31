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''Nemoli 900'', la storia del Novecento diventa progetto di public history

31/03/2026

Si è svolto lo scorso 28 marzo, presso la sala consiliare di Nemoli, lincontrolaboratorio di public history Nemoli 900: un esperimento di storia pubblica nella comunità della Valle del Noce.

A seguire i lavori è stato il team della Cattedra di Storia contemporanea dellUniversità degli Studi della Basilicata, nellambito del progetto di ricerca dedicato al Novecento di questa comunità della valle del fiume Noce.

Nemoli 900 è unidea museale che, attraverso le più recenti acquisizioni teoriche e pratiche della public history, si propone come ponte tra ricerca scientifica, divulgazione culturale e valorizzazione del territorio, nonché del suo patrimonio materiale e immateriale.

Il fulcro della proposta è la storia di Nemoli nel XX secolo, con le sue trasformazioni, i suoi protagonisti e le sue vicende, in un intreccio tra dimensione globale e locale. Lintero lavoro sarà inserito nellambito dellallestimento museale presso Palazzo Filizzola, dove sarà presente anche una mostra dedicata a Leonardo da Vinci.

Tramite una nota social, Antonello Lombardi ha dichiarato:
Oggi abbiamo riservato ai professori Verrastro, Cassino, Fasanella e La Regina, della Cattedra di Storia contemporanea dellUniversità degli Studi della Basilicata, la giusta e doverosa accoglienza. Lincontro, dedicato alla divulgazione del progetto Nemoli 900, inserito nellambito dellallestimento museale di prossima apertura a Palazzo Filizzola, è stato molto interessante e di grande spessore. Ha suscitato la curiosità e linteresse del numeroso pubblico presente, che ringraziamo anche per la collaborazione mostrata durante il laboratorio di public history.

Sono davvero felice per questo incontro  commenta il sindaco di Nemoli, Mimmo Carlomagno, in unintervista a Mario Lamboglia dellEco di Basilicata  perché stiamo partendo bene. Abbiamo fatto bene a coinvolgere questi professionisti e docenti dellUnibas, che oggi ci hanno dimostrato tutta la loro competenza. È importante la memoria storica e quindi la sezione dedicata alle storie locali arricchirà sicuramente la struttura museale.

Il professor Cassino ha invece sottolineato limportanza del lavoro archivistico e della memoria collettiva, di cui lincontro odierno ha rappresentato un significativo esempio.



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