Un nuovo presidio di cultura dedicato alla memoria e all'identità della comunità. Avigliano si prepara di vista a vivere un momento di particolare rilevanza dal punto culturale: mercoledì 1° aprile, alle ore 10.30 nel Chiostro comunale sarà inaugurata la Biblioteca Comunale "Pietro Soldi". La biblioteca nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento culturale per l'intera comunità, promuovendo conoscenza, partecipazione e crescita civile. La struttura è intitolata a Pietro Soldi, illustre concittadino, intellettuale e giornalista di chiara ispirazione crociana, nel cui solco ha sviluppato la sua attività culturale e professionale. Giornalista economico attento ai temi dello sviluppo e al dualismo tra Nord e Sud, Soldi ha collaborato con importanti testate e istituzioni culturali, distinguendosi per il suo impegno nel raccontare e interpretare le dinamiche del Mezzogiorno; ha iniziato la sua carriera negli anni '50 presso la Rai di Torino, per poi trasferirsi definitivamente a Napoli, dove ha lavorato all'Italsider, azienda del gruppo IRI, nell'ufficio stampa. In questi anni ha avviato la collaborazione con la rivista "Nord e Sud" diretta da Francesco Compagna, esperienza che ha profondamente segnato la sua formazione politico-culturale. Saldamente inserito nel filone liberal-democratico europeista, ha collaborato con numerose riviste e con i principali quotidiani napoletani, tra cui Il Mattino, la Repubblica Napoli e il Corriere del Mezzogiorno, fino alla sua scomparsa. Negli ultimi anni della sua vita, si è dedicato a un'intensa attività culturale in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con l'Istituto Banco di Napoli-Fondazione, contribuendo all'ʻorganizzazione di importanti cicli di conferenze in gran parte dedicati alle tematiche del Mezzogiorno. ll'interno della biblioteca troverà spazio anche un importante fondo dedicato alla memoria di un altro insigne aviglianese, Vito Fiorellini, la cui famiglia ha donato circa trecento volumi e numerosi quadri raffiguranti eminenti personalità lucane. Un patrimonio prezioso che arricchisce ulteriormente l'offerta culturale della struttura e ne rafforza il legame con la storia e l'identità del territorio. Vito Fiorellini è stato una figura di grande rilievo umano e professionale. Laureato in Giurisprudenza, ha intrapreso una brillante carriera amministrativa presso il Comune di Milano, dove ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, fino a diventare Capo Ripartizione dei Lavori Pubblici. Protagonista della vita politica milanese, si è distinto come Assessore con deleghe all'ecologia, igiene ambientale, parchi e giardini, anticipando temi oggi centrali nel dibattito pubblico. Professionista stimato e uomo di profonda cultura, Fiorellini è stato anche scrittore, Italia autore di romanzi e saggi, e instancabile promotore della cultura lucana, sia in che all'estero. Attraverso associazioni e iniziative culturali, ha contribuito a valorizzare le radici e le eccellenze della Basilicata, mantenendo sempre vivo il legame con la sua terra d'origine. La presenza del fondo Fiorellini rappresenta non solo un arricchimento materiale della biblioteca, ma anche un simbolo concreto di memoria condivisa e di continuità culturale tra generazioni. La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione delle autorità rappresentanti del mondo della cultura e dell'istruzione, associazioni e cittadini.