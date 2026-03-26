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|La Pro Loco di Pignola lancia il Concorso Bruno Albano
26/03/2026
|La Pro Loco-Circolo Culturale Il Portale di Pignola annuncia la pubblicazione dei bandi del Concorso Bruno Albano (nella foto) delle Tradizioni Popolari, iniziativa culturale dedicata alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio immateriale della Basilicata. Il premio è intitolato alla memoria del professor Bruno Mario Albano, fondatore del Circolo Culturale Il Portale, maestro e operatore culturale che ha dedicato il proprio impegno alla promozione della cultura popolare lucana, dellidentità locale e del turismo culturale.
Ledizione 2026 è dedicata al tema I riti della Settimana Santa e di Pasqua in Basilicata, con lobiettivo di raccogliere, documentare e tramandare testimonianze, racconti, ricerche e narrazioni legate a uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione religiosa e popolare lucana. Attraverso il linguaggio audiovisivo, il concorso punta a restituire il valore di usanze, processioni, simboli e memorie collettive che continuano a rappresentare un patrimonio culturale vivo e condiviso.
Il concorso si articola in due sezioni, Juniores e Seniores, con lintento di coinvolgere generazioni diverse in un percorso comune di riscoperta delle radici del territorio. La sezione Seniores, giunta alla terza edizione, è rivolta a professionisti del settore video-cinematografico, videomaker, autori già premiati in bandi analoghi e Pro Loco. I partecipanti potranno presentare un solo video o cortometraggio della durata massima di 20 minuti entro il 30 maggio 2026. Sono previsti un primo premio di 2.000 euro e un secondo premio di 1.000 euro. La sezione Juniores, alla sua prima edizione, è invece aperta a videomaker, professionisti e amatori di età compresa tra i 16 e i 28 anni e prevede la realizzazione di un video della durata massima di 5 minuti, pensato anche per la diffusione sui social network. In questo caso il vincitore riceverà un buono spesa di 500 euro da utilizzare in negozi di elettronica.
La partecipazione è gratuita e regolata dalle modalità previste nei bandi ufficiali. Con questa iniziativa, la Pro Loco Il Portale rinnova il proprio impegno nella diffusione della memoria collettiva e nella promozione delle tradizioni locali, favorendo il dialogo tra generazioni e una più profonda consapevolezza del valore culturale delle radici lucane.
Per informazioni: Pro Loco-Circolo Culturale Il Portale, Via Garibaldi 1, 85010 Pignola (PZ), tel. 0971 421410, email prolocoilportale@gmail.com, sito http://www.prolocoilportale-pignola.it/
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