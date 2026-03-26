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Da volontari a videomaker per promuovere il Servizio Civile Universale (Scu)

26/03/2026

Attori e videomaker, si sono trasformati in questo i giovani lucani operatori volontari del Servizio Civile Universale (Scu) allo scopo di raccontare, attraverso video da pubblicare sui social, la loro esperienza. Un modo per convincere, utilizzando il linguaggio e i mezzi più diffusi tra i ragazzi, i loro coetanei a mettersi in gioco diventando operatori del Scu per un anno. Sui canali social del Centro Servizi Volontariato (Csv) Basilicata, ente attuatore dei progetti per il Servizio Civile, è possibile guardare e ascoltare le storie di Lorena, Michela, Giancanio e tanti altri giovani e giovanissimi che hanno deciso di raccontarsi e raccontare il loro anno da operatori volontari.  Sono 166 i posti da operatori volontari del Servizio Civile Universale messi a disposizione dal Centro Servizio Volontariato della Basilicata per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni spiega Lorena in un video. La candidatura potrà essere presentata fino al prossimo 8 aprile accedendo con Spid o carta didentità elettronica alla piattaforma dedicata alla gestione della domanda on line che è presente nella pagina ufficiale del Servizio Civile, ricorda Michela. Otto i progetti che il Csv ha pensato per gli aspiranti operatori volontari: Doradus, Eta Carinae, Orionis, Pegasi, Sagittarii, Zeta Aurige incentrati rispettivamente sulla cultura della protezione civile, sullassistenza a diversamente abili e anziani, sullattivismo civico, sul supporto e sullinclusione, sulla costruzione di reti a sostegno della comunità e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Basilicata. I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un compenso mensile di circa 519 euro.  Unopportunità unica per mettersi al servizio della comunità, aumentare le proprie competenze e migliorare le reti di relazioni, ricorda Giancanio.




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