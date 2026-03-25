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|Fuoco, canto e rito: a Gravina in Puglia il secondo appuntamento della Stagione Concertistica Federiciana
25/03/2026
|Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma giovedì 27 marzo, un concerto che si annuncia come un intenso viaggio musicale tra Ottocento, Novecento e contemporaneità.
Protagonista della serata sarà lOrchestra di Puglia e Basilicata, diretta dal M° Valentino Favoino, impegnata in un programma dal forte impatto espressivo, intitolato Fuoco, canto e rito, che attraversa tre dimensioni fondamentali dellesperienza musicale: energia, lirismo e memoria collettiva.
Ad aprire il concerto sarà la Rapsodia ungherese n. 2 di Franz Liszt, tra le più celebri pagine del repertorio pianistico ottocentesco, qui proposta nella sua versione orchestrale.
Il concerto proseguirà con la suite sinfonica da La rondine di Giacomo Puccini, opera composta nel 1916 e caratterizzata da una raffinata sintesi tra teatro musicale italiano e suggestioni mitteleuropee.
Momento centrale della serata sarà la prima esecuzione assoluta di La sagra strumentata lucana, divertimento sinfonico per sei strumenti solisti e orchestra del M° Valentino Favoino, compositore e direttore dorchestra materano, autore della partitura su commissione dellOrchestra di Puglia e Basilicata. Lopera si configura come una rielaborazione in chiave sinfonica del patrimonio musicale popolare lucano: un intreccio di ritmi, timbri e gesti sonori che evocano la dimensione della sagra come rito collettivo.
Alla guida dellorchestra come detto - sarà lo stesso Favoino, musicista di consolidata esperienza internazionale, formatosi presso il Conservatorio E.R. Duni di Matera e perfezionatosi con maestri quali Daniele Belardinelli, Nicola Samale, Aldo Ceccato e Donato Renzetti.
Con Fuoco, canto e rito, la Stagione Concertistica Federiciana conferma la propria vocazione a coniugare grande repertorio e nuove produzioni, offrendo al pubblico unesperienza dascolto capace di unire tradizione e contemporaneità in un unico, coerente racconto musicale.
La stagione proseguirà giovedì 30 aprile al Teatro Vida con Radici e orizzonti, protagonista il pianista e direttore Leonardo Colafelice, con musiche di Beethoven e Respighi.
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