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A Matera imprese e innovazione insieme per la transizione sostenibile

25/03/2026

Transizione sostenibile e innovazione per il manifatturiero: si è discusso di questo a Matera nel corso di un workshop parte del progetto europeo Greensmartmed  Interreg Euro-MED promosso da Confimi Industria Basilicata e Cueim, il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, col supporto di Exeo Lab, società potentina specializzata in sviluppo territoriale e progettazione europea. Occasione per illustrare i risultati del progetto ideato per diffondere una metodologia già testata in cinque Paesi europei ( Italia, Spagna, Francia, Grecia e Bulgaria) con lobiettivo di accompagnare le PMI. verso modelli produttivi più sostenibili, competitivi, innovativi e circolari. Nel corso del workshop non sono mancati momenti di approfondimento e confronto che hanno consentito ai rappresentanti delle imprese locali, molte delle quali già attive nei settori del recupero e della valorizzazione delle risorse, di condividere bisogni, criticità e opportunità legate alla transizione green. Per essere efficace, la sostenibilità deve tradursi in azioni concrete e strumenti operativi- ha spiegato Nicola Fontanarosa, presidente di Confimi Industria Basilicata - diventando un fattore di innovazione, efficienza e competitività per le aziende. Iniziative come questa dimostrano come i progetti europei possano diventare strumenti concreti per lo sviluppo locale, è il messaggio emerso nel corso dellincontro cui hanno preso parte anche Fabiana Pirola dell Università di Bergamo; Valentina Oliviero del Cueim; Carlo Mondani di Afil, Alessio Di Palma di Gruppo I.F.E., e Benedetto Aracri di Enea. Dopo il confronto, sarà fondamentale passare alla reale applicazione sul territorio delle linee guida della progettazione internazionale. In questo passaggio si inserisce lattività di Confimi Industria Basilicata capace di tradurre reti internazionali e innovazione in opportunità concrete e accessibili per le imprese.



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