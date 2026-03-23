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|Francesco Maria Maiuri presenta a Pisa il volume su Agostino dIppona
23/03/2026
|Il 17 marzo scorso, presso la sala San Pio X dellArcivescovado di Pisa, si è tenuta la presentazione del volume Il problema gnoseologico in Agostino dIppona, lavoro di Francesco Maria Maiuri, studente del Dipartimento di Studi Umanistici dellUniversità della Calabria. Lopera, redatta dallautore alletà di diciassette anni, durante la frequenza del Liceo Classico di Trebisacce, si configura come unindagine di carattere sistematico sulla struttura della conoscenza nel pensiero agostiniano. Un incontro che ha destato interesse e apprezzamento, ma anche tanta curiosità umana e intellettuale intorno al giovanissimo autore calabrese. Limpianto metodologico adottato si colloca nellorizzonte fenomenologico-ermeneutico e si articola attraverso un confronto serrato con la tradizione filosofica da quella antica a quella contemporanea nonché con le principali linee della letteratura critica recente. Lincontro, promosso dallAssociazione culturale Esperia, diretta dal dott. Francesco Lochiatto, è stato coordinato da Felice Bonamassa. Limportante convegno si è aperto con lintervento dellArcivescovo Metropolita di Pisa, S.E. Mons. Saverio Cannistrà, il quale ha posto in evidenza la rilevanza epistemologica del contributo, sottolineando la significativa tensione tra la solidità dellarchitettura argomentativa e la giovane età dellautore. Tale elemento è stato interpretato come indice di una precoce maturità speculativa, non frequente nel panorama degli studi filosofici. Le successive relazioni di Tommaso Greco, Pierluigi Consorti e Luigi Mariano Guzzo (Università di Pisa) oltre a sottolineare il valore e il rigore scientifico e metodologico del giovane autore, hanno approfondito, da prospettive disciplinari differenti, il profilo teorico del volume. In particolare, è stata evidenziata lattualità della questione gnoseologica quale fondamento della riflessione etica, nella misura in cui la chiarificazione delle condizioni di possibilità del conoscere si configura come presupposto per lelaborazione di modelli di razionalità pratica orientati allagire. Nel suo intervento conclusivo, lautore ha ricostruito il contesto patristico e filosofico entro cui si sviluppa la riflessione agostiniana, con particolare attenzione alle matrici neoplatoniche e alla dinamica ascensionale del processo conoscitivo. Tale dinamica viene interpretata come un itinerarium mentis che, a partire dalla dimensione sensibile, tende progressivamente alla sfera intelligibile, fino alla conoscenza della forma pura, identificata con il principio divino. Sotto il profilo delle fonti e degli interlocutori teorici, il lavoro si caratterizza per unampia estensione del quadro di riferimento: accanto ai testi agostiniani, vengono mobilitati autori quali Platone, Cartesio, Tertulliano, Giustino, Stenone e Turoldo, in una prospettiva che mira a restituire la complessità e la stratificazione del problema gnoseologico come processo graduale di elevazione dallesperienza sensibile alla dimensione intelligibile, culminante nella conoscenza della forma pura, identificata con il principio divino. La discussione finale, che ha visto la partecipazione di studenti, studiosi, ricercatori, esponenti del mondo accademico e culturale pisano, tra cui il canonista Paolo Moneta, già professore emerito dellAteneo pisano e membro della commissione per la riforma del processo matrimoniale canonico istituita da Papa Francesco, ha ulteriormente evidenziato la fecondità delle questioni sollevate dal volume. In conclusione, il richiamo al noto chiasmo agostiniano cercare per trovare e trovare per cercare ha sintetizzato efficacemente lorizzonte metodologico e speculativo entro cui si inscrive la ricerca dellautore, prospettandone gli sviluppi futuri in ambito accademico.
Vincenzo Diego
nella foto Francesco Maria Maiuri con S.E. Mons. Saverio Cannistrà, Arcivescovo Metropolita di Pisa
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