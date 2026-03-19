Una scoperta emozionante per Policoro. Ed è una grande emozione essere qui per limportanza accademica che si sta dando al ritrovamento del Teatro Antico di Herakleia.

Queste, le prime parole dellintervento del Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco, in occasione del convegno di presentazione della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, tenutosi al Museo Archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza. Si tratta di un grande Patrimonio per Policoro e per la Basilicata. La Regione cerca spesso grandi attrattori artificiali, questo diventa un grande attrattore naturale, un pezzo di storia che ritorna alla luce grazie al mondo accademico e scientifico che crede fermamente nellimportanza dello studio dei nostri territori e della nostra storia. Abbiamo messo a disposizione  ha proseguito il Sindaco - un immobile di proprietà comunale che diventi un luogo di accoglienza per il mondo accademico che è già sul posto, come i ricercatori dellUniversità di Berlino e della Basilicata, ma anche coloro che si apprestano ad arrivare, come gli studiosi dellUniversità del Canada.







Alla presentazione, tra gli interventi, anche quello del dott. Filippo Demma, Direttore Regionale dei Musei di Basilicata, che ha ringraziato di cuore lAmministrazione Comunale di Policoro per aver condiviso lAccordo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dellarea archeologica dellantica Herakleia, che prevede la gestione condivisa dellintero Parco Archeologico e la fruizione di una delle aree archeologiche più importanti del Mezzogiorno.







Cè grande attenzione da parte del Ministero della Cultura per le recenti scoperte sul territorio di Policoro. Perché si tratta di una scoperta sensazionale che finalmente darà lustro ad unarea non ancora del tutto emersa. Questo lintervento del dott. Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei Italiani, che ha sottolineato limportanza scientifica della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, nonché la messa a disposizione di importanti fondi ministeriali per la prosecuzione degli scavi.







Il dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Nazionale della Siritide e del Parco Archeologico di Herakleia, nonché Direttore Scientifico dello scavo che ha portato alla scoperta, ha illustrato nel dettaglio i risultati delle indagini che hanno portato allindividuazione dei resti dellantico Teatro della Polis, uno degli edifici pubblici più significativi dellurbanistica delle città greche.