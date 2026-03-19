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|Policoro riscopre il suo Teatro Antico: una scoperta di grande valore storico
19/03/2026
|Una scoperta emozionante per Policoro. Ed è una grande emozione essere qui per limportanza accademica che si sta dando al ritrovamento del Teatro Antico di Herakleia.
Queste, le prime parole dellintervento del Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco, in occasione del convegno di presentazione della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, tenutosi al Museo Archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza. Si tratta di un grande Patrimonio per Policoro e per la Basilicata. La Regione cerca spesso grandi attrattori artificiali, questo diventa un grande attrattore naturale, un pezzo di storia che ritorna alla luce grazie al mondo accademico e scientifico che crede fermamente nellimportanza dello studio dei nostri territori e della nostra storia. Abbiamo messo a disposizione ha proseguito il Sindaco - un immobile di proprietà comunale che diventi un luogo di accoglienza per il mondo accademico che è già sul posto, come i ricercatori dellUniversità di Berlino e della Basilicata, ma anche coloro che si apprestano ad arrivare, come gli studiosi dellUniversità del Canada.
Alla presentazione, tra gli interventi, anche quello del dott. Filippo Demma, Direttore Regionale dei Musei di Basilicata, che ha ringraziato di cuore lAmministrazione Comunale di Policoro per aver condiviso lAccordo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dellarea archeologica dellantica Herakleia, che prevede la gestione condivisa dellintero Parco Archeologico e la fruizione di una delle aree archeologiche più importanti del Mezzogiorno.
Cè grande attenzione da parte del Ministero della Cultura per le recenti scoperte sul territorio di Policoro. Perché si tratta di una scoperta sensazionale che finalmente darà lustro ad unarea non ancora del tutto emersa. Questo lintervento del dott. Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei Italiani, che ha sottolineato limportanza scientifica della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, nonché la messa a disposizione di importanti fondi ministeriali per la prosecuzione degli scavi.
Il dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Nazionale della Siritide e del Parco Archeologico di Herakleia, nonché Direttore Scientifico dello scavo che ha portato alla scoperta, ha illustrato nel dettaglio i risultati delle indagini che hanno portato allindividuazione dei resti dellantico Teatro della Polis, uno degli edifici pubblici più significativi dellurbanistica delle città greche.
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